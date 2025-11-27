Vanlı Anne Nazlı Sancar: "Artık Evlatlarımızı Değil, Silahları Gömsünler"

Van'da evlat nöbeti 113’üncü haftasında sürüyor; Nazlı Sancar, "Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler" dedi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:54
DEM Parti önündeki oturma eylemi 113’üncü haftasında devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, sürecin olumlu ilerlemesini dileyerek, "Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler" çağrısında bulundu.

Van’da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 113’üncü haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Dualarla ilerleyen aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu vurguladı.

Aileler ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atılan adımlara desteklerini bu hafta da yeniledi.

Oğlu için eyleme katılan Nazlı Sancar, yıllardır evlat mücadelesi verdiklerini belirterek, "Allah’ın izniyle biz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık anneler ağlamasın, silahlar sussun. Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler. Yeter diyoruz artık. Şehitler gelmesin bu ülkeye. Evlatlarımız geri dönsün," dedi.

Sancar, sürecin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Biz bütün anne ve babalar olarak 400’e yakın çocuğumuzu bekliyoruz. Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Burada şu an bayram havası yaşıyoruz. 400 aile de bu süreci bekliyor. İnşallah. Bu sürece kim vesile olmuşsa Allah onlardan bin defa razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyoruz," diye konuştu.

Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan Saliha Mert ise, 2005 yılında dağa kaçırılan oğlunu beklediğini belirterek, "Sevinç ve hüzünle karışık duygularla çocuklarımızı bekliyoruz. Bir süreç var. İnşallah bu süreç güzel bir şekilde sonuçlanır. Biz anneler olarak umutluyuz. İnşallah en kısa zamanda evlatlarımıza kavuşuruz," dedi.

Ailelerin ortak isteği, sürecin başarılı sonuçlanması ve terörün sona ermesiyle birlikte evlatlarına kavuşmak; ülkeye daha fazla şehit gelmemesi ve herkesin huzura kavuşması yönünde.

