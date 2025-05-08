Vatikan'da Yeni Papa Seçildi: Beyaz Duman Yükseldi

Vatikan'da gerçekleştirilen Konklav, Katolik dünyasının yeni ruhani liderini belirledi. Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz duman, yeni papanın seçildiğini ilan etti. Bu olay, Katoliklerin son ruhani lideri Papa Franciscus'un 21 Nisan’daki vefatının ardından gerçekleşti.

Ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamları olan kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda bir araya gelerek yeni papayı belirlediler. Katolik Kilisesi'nin 267. papası, Sistine Şapeli'nin bacasında yükselen beyaz dumanla duyuruldu.

Yeni papa, 133 kardinalden en az üçte ikisinin, yani 89’un oyunu alarak göreve geldi. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın renginin beyaz olduğunu gören kalabalık, büyük bir coşku yaşadı. Bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından 1 saat içerisinde, yeni papa Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak. Yeni papanın tanıtımını, Protodiacono sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti gerçekleştirecek ve Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek kamuoyuna müjdeyi verecek.

Bugüne kadar Katolik Kilisesi'nde 266 papa görev yaparken, bunların 200'den fazlası İtalyan'dır. En son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa olduğunu, Arjantinli Franciscus oldu.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Öğleden sonra yapılan oylama oturumu sırasında Aziz Petrus Bazilikası üzerindeki heykellerin siluetleri görüntülendi.