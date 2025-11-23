Vedat Işıkhan: İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile iş gücünü dijitale taşıyoruz

Vedat Işıkhan: İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında İŞKUR Aday Havuz Sistemi sayesinde iş arayan vatandaşlar ile işverenlerin dijital ortamda buluştuğunu duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında şunları belirtti: "İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler http://adayhavuz.iskur.gov.tr platformunda bir araya geliyor."

Sistem kullanım verileri

Bakanın verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne sistemin kullanımına ilişkin veriler şu şekilde:

35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı.

İşverenler; 120 bine yakın sorgulama yaptı.

Yaklaşık 2 milyon aday sistemde görüntülendi.

560 bine yakın aday ile iletişime geçildi.

Gelecek vurgusu

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarımız ile işgücümüzü desteklemeye devam edeceğiz" diyerek dijital çözümlerin sürdürüleceğini vurguladı.

