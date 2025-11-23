Vedat Işıkhan: İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile iş gücünü dijitale taşıyoruz

Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile iş arayanlar ve işverenlerin buluştuğunu, Eylül'den bu yana 35 binden fazla işverenin sistemi kullandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:24
Vedat Işıkhan: İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile iş gücünü dijitale taşıyoruz

Vedat Işıkhan: İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında İŞKUR Aday Havuz Sistemi sayesinde iş arayan vatandaşlar ile işverenlerin dijital ortamda buluştuğunu duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında şunları belirtti: "İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler http://adayhavuz.iskur.gov.tr platformunda bir araya geliyor."

Sistem kullanım verileri

Bakanın verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne sistemin kullanımına ilişkin veriler şu şekilde:

35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı.

İşverenler; 120 bine yakın sorgulama yaptı.

Yaklaşık 2 milyon aday sistemde görüntülendi.

560 bine yakın aday ile iletişime geçildi.

Gelecek vurgusu

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarımız ile işgücümüzü desteklemeye devam edeceğiz" diyerek dijital çözümlerin sürdürüleceğini vurguladı.

İŞ ARAYAN VE İŞVEREN VATANDAŞLARIN İŞKUR ADAY HAVUZ SİSTEMİ SAYESİNDE BİR ARAYA GELDİĞİNİ İFADE...

İŞ ARAYAN VE İŞVEREN VATANDAŞLARIN İŞKUR ADAY HAVUZ SİSTEMİ SAYESİNDE BİR ARAYA GELDİĞİNİ İFADE EDEN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞGÜCÜMÜZÜ DİJİTAL ÇAĞIN İMKANLARIYLA BİRLEŞTİRİYORUZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
2
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
3
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
4
Aydın Şehir Hastanesi'nde Son Hazırlıklar — Türkiye'nin 21’inci Şehir Hastanesi
5
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
6
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
7
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor