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Venezuela, BRICS Zirvesi'nde İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Venezuela, BRICS Zirvesi'nde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına karşı çıkışta bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:07
Venezuela, BRICS Zirvesi'nde İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Venezuela'dan İsrail'e Sert Tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelttiği saldırıların cezasız kalmasını eleştirdi. Maduro, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

BRICS Zirvesi'nde önemli mesajlar

Maduro, zirveye katılımı ve davet edilmesi dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Venezuela'nın BRICS'in temel ilkelerini benimsediğini ve çok kutuplu bir dünya düzenine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Maduro, uluslararası sorunların çözümüne aktif olarak katkıda bulunmayı vurguladı.

BM Genel Sekreteri ile görüşme

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmelerde de İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları gündeme getirdi. Guterres ile Gazze ve Lübnan’daki sivil hedeflere yapılan saldırılara ilişkin konuşan Maduro, uluslararası adaletin işleyişini sorguladı.

Maduro, "Uluslararası Ceza Mahkemesi sadece küresel güney ülkelerini cezalandırmak için mi var?" diyerek önemli bir eleştiride bulundu.

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