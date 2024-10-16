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Venezuela'da Maduro Yeniden Devlet Başkanı Olarak Yemin Edecek

Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te başkanlık yeminini yapacağını açıkladı. Muhaalefet ise sonucu reddetti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 22:34
Venezuela'da Maduro Yeniden Devlet Başkanı Olarak Yemin Edecek

Maduro, Yemin Törenini Duyurdu

Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan törenle yeniden yemin edeceğini bildirdi. Başkent Caracas’ta silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanlar için düzenlenen törende konuşan Maduro, bu tarihi günde Ulusal Meclis’te gerçekleşecek yemin töreninin ayrıntılarına değindi.

Tarih Belirlendi

“Davet mektubunu aldım ve kazanan aday olarak Anayasa’da belirtilen şekilde yemin edeceğimi açıkça teyit etmek istiyorum” diyen Maduro, demokrasiyi güçlendirme amacının altını çizdi. “Bizim projemiz doğrudan halkçı sosyalist demokrasidir. Ulusumuzun çıkarları için askeri gücümüzü ve halkın gücünü pekiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Muhalefet İtiraz Ediyor

Ancak muhalefet cephesi de hazır. Birleşik Demokratik Platform (PUD) kampanya sorumlusu Gustavo Silva, Amerikan Devletleri Örgütü’nde (OAS) Maduro hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Silva, 28 Temmuz’da gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminde PUD adayı Edmundo Gonzalez’in galip geldiğini savunarak, “Bu, geri döndürülemez bir zafer” iddiasında bulundu. Gonzalez’in Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olduğunu ileri süren Silva, Maduro'nun başkanlığını tanımayacaklarını ifade etti.

Seçim Sonuçları ve Tartışmalar

Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz’da açıkladığı sonuçlarla, Maduro %51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak, muhalefet adayları Gonzalez ve Maria Corina Machado seçim sonuçlarını kesin bir dille reddetti.

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