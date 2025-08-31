DOLAR
Venezuela'dan ABD'ye Sert Uyarı: 'Kıyılarımızdan Uzak Durun'

Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD'yi Venezuela kıyılarından ve topraklarından uzak durmakla uyardı; gerilim, ödül artışı ve deniz gücü konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 07:21
Venezuela'dan ABD'ye Sert Uyarı: 'Kıyılarımızdan Uzak Durun'

Venezuela'dan ABD'ye Sert Uyarı: 'Kıyılarımızdan Uzak Durun'

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, Carabobo eyaletindeki açıklamasında ABD'yi ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durması konusunda uyardı. Rodriguez, Washington yönetiminin Karayip Denizi'ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Rodriguez'in mesajı

'Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır.' sözleriyle Rodriguez, ABD'yi açıkça ikaz etti ve ülkesinin müdafaa kararlılığını vurguladı.

Rodriguez, ayrıca ABD'nin Venezuela'nın enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu iddia ederek Washington'u "doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü" olmakla suçladı ve ABD'nin sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlar yaşadığını belirtti.

ABD ile gerilim: İddialar, ödüller ve askeri hareketlilik

Washington'un, Venezuela yönetimini 'narko terörist bir devlete dönüştüğü' iddialarını reddeden Rodriguez, Simon Bolivar ve Hugo Chavez'in halkını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamanın "büyük bir sahtekarlık ve ahlaksızlık" olduğunu söyledi ve bu suçlamaları tarihin "en büyük yalan ve iftiralarından" biri olarak nitelendirdi.

Gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın ordunun daha etkin kullanılması talimatını içeren kararname ve bölgedeki askeri hareketlilikle tırmanıyor. Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderildiği bildirilen deniz gücü arasında 7 savaş gemisi ve bir denizaltı bulunuyor.

Ayrıca ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında verilen ödülü daha önceki 25 milyon dolardan 50 milyon dolar'a yükselttiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı da bildirilen bilgiler arasında yer aldı.

Maduro'nun tepkisi

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada olası müdahaleye karşı sert bir tutum sergileyerek; 'Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.' ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde gerilim tırmanırken, Venezuela ile ABD arasındaki iddialar, ödül artışı ve bölgeye gönderilen askeri unsurlar iki ülke arasındaki krizi daha da keskinleştiriyor.

