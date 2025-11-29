Venezuela'dan Trump’a Tepki: 'Hava Sahası Açıklaması Sömürgeci Tehdit'

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:38
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan "Venezuela hava sahasının kapatıldığı" yönündeki açıklamayı sert sözlerle kınadı. Gil, bu ifadelerin hem ülke egemenliğine hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Gil'in açıklaması

Gil, Trump’ın açıklamasını "sömürgeci bir tehdit" olarak nitelendirerek, bu tür beyanların Venezuela halkına karşı "yeni, ölçüsüz, yasadışı ve haksız bir saldırganlık eylemi" teşkil ettiğini söyledi. Gil, ayrıca Trump’ın "gayrimeşru yargı yetkisini" ABD sınırlarının dışında kullanmaya çalıştığını belirtti.

Gil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu tür bir beyan, uluslararası hukukun en temel ilkeleriyle aykırıdır. Düşmanca, tek taraflı ve nedensiz bir eylem teşkil eden bu açıklama, ülkemize karşı daimi bir saldırganlık politikasının parçasıdır. Venezuela hiçbir yabancı gücün emirlerini, tehditlerini veya müdahalelerini kabul etmeyecektir."

Bakan, Trump’ın sözlerinin ayrıca ABD’den düzenli olarak geri gönderilen Venezuelalı göçmenlerin geri dönüş uçuşlarının tek taraflı olarak askıya alınması anlamına geldiğini de vurguladı ve Venezuela’nın hava sahasının kullanımını koruyarak egemenliğini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Trump’ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında, Venezuela üzerindeki ve etrafındaki hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtmişti. Trump paylaşımında, "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate alın" ifadelerini kullanmıştı.

FAA uyarısı ve havayolu gerilimi

Geçtiğimiz hafta ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Venezuela’da artan tehditler" konusunda hava sahasını kullanan şirketleri uyarmıştı. Bu uyarının ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etti.

Venezuela yönetimi, ABD’nin uyarısına tepki göstererek uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı. Ayrıca Venezuela, FAA uyarısı üzerine ülkeye uçuşlarını durduran 6 büyük uluslararası havayolunun ülkeye inişini yasakladı.

