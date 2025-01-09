Venezuelalı Muhalefet Lideri Edmundo Gonzalez Panama'da

Venezuelalı muhalefet lideri Edmundo Gonzalez, Panama'yı ziyaret ederek destek arayışında bulundu. Seçim sonuçlarını tartıştı ve dönüş planını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:52
Venezuelalı Muhalefet Lideri Edmundo Gonzalez Panama'da

Venezuelalı Muhalefet Lideri Edmundo Gonzalez Panama'da Destek Aradı

Venezuela'da 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olan Edmundo Gonzalez, Latin Amerika turunun bir parçası olarak Panama'yı ziyaret etti. Gonzalez, bu ziyareti sırasında Devlet Başkanı Jose Raul Mulino tarafından başkanlık sarayında kabul edildi.

Gonzalez'in Açıklamaları ve Destek Çağrısı

Gonzalez, Panama'da yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden destek talep ederek; "Bugün burada olmamın nedeni, bana oy veren cesur halkım adına, bu kutsal görevi yerine getirmemiz için sizlerden eşlik etmenizi rica etmektir. Halkın egemenliği pazarlık konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Panama'dan Gelen Destek

Panama basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Mulino, Gonzalez'i Venezuela'nın "seçilmiş devlet başkanı" olarak kabul ettiğini ve hükümetinin desteğini sunduğunu belirtti. Ayrıca, Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez Acha ile de görüşen Gonzalez, Venezuela'daki seçimleri kazandıklarına dair tutanakları Panamalı yetkililere teslim etti.

Seçim Sonuçlarına Dair İddialar

Gonzalez, devlet başkanlığı seçimini, ellerindeki verilere göre %67,05 oranında kazandıklarını ve mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oyların %30,49'unu aldığını öne sürdü. Ayrıca, Panama ziyareti kapsamında Venezuelalılarla bir araya gelen Gonzalez, "Bu kabusa bir son vereceğiz ve hepimiz vatanımıza sevinçle döneceğiz. En önemlisi, Venezuela'mızı toparlamak ve yeniden inşa etmek için sizin tecrübelerinize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Gonzalez'in Dönüş Planı ve Belirsizlikler

Bu arada, 10 Ocak'ta Venezuela'ya dönerek devlet başkanlığı yemini edeceğini açıklayan Gonzalez, sürecin detaylarını paylaşmadı. Venezuela savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yakalanması için 100 bin dolar ödül konulan Gonzalez’in dönüş yolu, belirsizliğini koruyor. Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, Gonzalez'in ülkeye ayak basması halinde gözaltına alınacağını belirtti.

Maduro'nun Üçüncü Kez Seçimi Kazanması

Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği duyuruda, Nicolas Maduro'nun %51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandığını açıkladı. Gonzalez ve muhalefet lideri Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetti. Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının akabinde 8 Eylül tarihinde eşiyle birlikte İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

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