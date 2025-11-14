Vezirköprü'ye 650 Konut: TOKİ'nin Yeni Toplu Konut Projesi

Vezirköprü'de TOKİ ile yürütülecek projede toplam 650 konut, 18 iş yeri ve 1 cami inşa edilecek; çalışmalar iki etapta planlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:24
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yürütülecek toplu konut projeleri kapsamında ilçe genelinde 650 konut, 18 iş yeri ve 1 cami inşa edilecek.

TOKİ Başkanı ile görüşme

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, TOKİ Başkanı Mehmet Akif Yakar'ı ziyaret ederek ilçede yürütülen projeler hakkında görüşme yaptı. Ziyarette projenin aşamaları ve uygulama takvimi değerlendirildi.

Etaplar ve konut dağılımı

Görüşmede, birinci etapta 298 konut, 18 iş yeri ve 1 cami'nin; ikinci etapta ise 352 konut'un yapılacağı açıklandı. Projeler kapsamında daha önce kurası çekilen 200 sosyal konut ile yeni başvurular arasından belirlenecek 98 konut de dâhil edilerek toplam konut sayısı 650'ye ulaştı.

Başkan Murat Gül: Titizlikle çalıştığımız bu önemli projenin Vezirköprü’müze hayırlı olmasını diliyoruz.

