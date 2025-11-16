Viral 'Fakirin atlayışı da fakir' videosuyla Harun Akdoğan: 'Çocuklarımı her yıl tatile götürürüm'

Viral 'Fakirin atlayışı da fakir' videosuyla gündeme gelen ayakkabı boyacısı Harun Akdoğan

Adana’nın Kozan ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Harun Akdoğan, ailesiyle gittiği yaz tatilinde havuza atlarken çekilen videonun sosyal medyada 'Fakirin atlayışı da fakir' sloganıyla viral olmasının ardından kamuoyunun ilgisini çekti.

Mesleğe bağlılık ve kariyer hedefi

Mesleğini severek sürdürdüğünü vurgulayan Akdoğan, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Herkes bizi ‘garip boyacı’ diye bilir. Bir 15 yıl daha dayanabilirsem yarım asırlık boyacı olacağım, o zaman kendimi emekliye ayırırım" dedi. Akdoğan, müşterilerinin ayakkabı ve çantalarını en iyi şekilde tamir edip korumaya çalıştıklarını, hayat şartlarının zor olduğunu fakat bu işe çekirdekten yetiştiklerini belirtti.

Aile, tatil ve viral videonun etkisi

İyi bir aile babası olmak için fedakarlık yaptığını anlatan Akdoğan, "Üç çocuğumun geleceği için elimden geleni yapıyorum. Eşim ve çocuklarımın rahat yaşaması için mücadeleye devam ediyorum" sözleriyle sorumluluklarını özetledi. Her yıl çocuklarını Mersin Susanoğluna tatile götürdüğünü, çocukların havuzlu bir yer isteği üzerine apart otelde kaldıklarını ve anı kalması için video çektiklerini aktardı. Videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası içeriğin 'Fakirin atlayışı da fakir' etiketiyle yayıldığını ve videonun 10 milyon izlenme aldığına şaşırdıklarını söyledi.

Maddi zorluklar ve sosyal medyanın yansımaları

Tatil yaptığı pansiyonun sahibinin yeniden davet ettiğini ancak aracına gelen arızadan dolayı daveti ertelediğini belirten Akdoğan, "Arabam motor yedi, 106 bin TL masraf çıktı. Ben de dedim ki 'Bu yıl değil, üç yıl daha zor gelirim.'" dedi. Çocuklarının babalarının sosyal medyada sıkça karşılarına çıktığını söyleyen Akdoğan, "Reklamın kötüsü olmaz" diyerek işinin biraz daha arttığını, maddi zorluklara rağmen yaşama sevincini kaybetmediğini ekledi. "Cebimiz delik ama gönlümüz zengin" ifadelerini kullandı.

Bekleyen ayakkabılar ve işin sürdürülebilirliği

İş yerinde halen sahiplerini bekleyen çok sayıda ayakkabı olduğunu aktaran Akdoğan, "Şu an 3 bin 500 ayakkabı sahiplerini bekliyor. Sahipleri cezaevine girenler, vefat edenler var. Biz güvenle saklıyoruz. Belki bir gün sahipleri ya da yakınları gelir alır" diye konuştu. Ayrıca en büyük çocuğunun bu yıl üniversite sınavına gireceğini, ailenin diş doktoru olmasını istediklerini belirtti.

Akdoğan, sosyal medyada gündem olmalarının aileleri için bir hatıra olduğunu ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlama gayretini sürdüreceğini vurguladı.

