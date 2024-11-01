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Viyana'da İki Polis Nazi Propagandası Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

Avusturya'nın Viyana kentinde iki polis, Nazi ve antisemit içerikler yüzünden görevden alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:59
Viyana'da İki Polis Nazi Propagandası Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

İki Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, iki polis memurunun mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Nazi ve antisemitist içerikler paylaştığı tespit edildi. Şehirdeki Emniyet Müdürlükleri, bu durum üzerine gerekli işlemleri başlattı.

Nazi İçerikler Ortaya Çıktı

Viyana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay bir bireyin cep telefonunda gerçekleştirilen incelemelerde Nazi ve antisemitist içeriklere rastlandığı bildirildi. Yapılan detaylı araştırmada, bu içeriklerin bir kadın polis memuruna ait telefon numarasından paylaşıldığı tespit edildi.

Ayrıca Bir Polis Daha Belirlendi

Yazılı açıklamada, bir erkek polis memurunun da benzer türde içeriklere sahip olduğu ifade edildi. Bu nedenle, her iki polis memuru da görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturma sürecinin hala sürdüğü ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde disiplin biriminin bir ay içinde nihai kararını vereceği vurgulandı. Alınacak karara göre, söz konusu memurların ilişkileri kesilecek veya soruşturma takipsizlik kararıyla sonlanacaktır.

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