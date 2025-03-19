Viyana'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Viyana'da Sıcak Gelişmeler: İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi. Saldırılar, 400'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Protesto Sloganları ve Çok Sayıda Katılımcı

Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen Filistin destekçileri, "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" sloganları attı. Katılımcı sanatçı ve aktivist Patrick Bongola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestocuların Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'in yeniden başlattığı saldırılara karşı durduklarını ifade etti.

Saldırıların Sonuçları Üzerine

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini, 500’den fazla Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıların, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı belirtildi.

Gelişmeler ve Tepkiler

Hamas ise yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkese uymadığı ve Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını dile getirdi. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, savaşı yeniden başlatmalarının 'aldatmacadan' ibaret olduğunu ifade ettiler.

Viyana'daki protestolar, sivil toplumun bu tür olaylara karşı birlik olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu olaylarda, adaletsizliğin sona ermesi için birlikte hareket etmenin gerekliliği vurgulanıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı saldırılar protesto edildi. Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" sloganları attı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı saldırılar protesto edildi. Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" sloganları attı.