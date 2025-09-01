Vladimir Padrino Lopez: 'ABD'ye Karşı Her Türlü Saldırıya Hazırlık Yapıyoruz'

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesine ilişkin açıklama yaptı. Devlet televizyonuna konuşan Lopez, ülke genelinde güvenliği en üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

Lopez'ten Uyarı

Lopez, devlet televizyonundaki konuşmasında "Her türlü saldırıya karşı hazırlık yapıyoruz." dedi ve devamında "ABD kutsal egemenliğimize dokunamaz. Hazırlıklarımız devam ediyor ve eğer (ABD) Venezuela’ya ayak basarsa, onlarla savaşacağız. Her türlü tehdide, büyüklüğü ne olursa olsun karşı koymaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lopez, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığından arınmış bir ülke olduğunu vurgulayarak, "yargıç rolüne bürünerek Venezuela’yı bir uyuşturucu devleti gibi nitelendirmeye kimsenin hakkı olmadığını" söyledi. Ayrıca Bolivarcı devrimin başlangıcından bu yana ülkenin kuşatma altında olduğunu ve bazı kesimlerin Venezuela’nın ticari yaptırımlarla zayıflatılmasına çalıştığını savundu.

Lopez, ülkenin her bölgesinde yüzlerce kişinin gönüllü olarak Ulusal Bolivarcı Milis Gücüne kaydolduğunu aktardı ve halkın her ne pahasına olursa olsun ulusal egemenliği ve bağımsızlığı savunacağını vurguladı.

Ulusal Bolivarcı Milis Gücü

Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, halkın kayıt yaptırdığı, Venezuela ordusuna bağlı sivil gönüllülerden oluşan yardımcı bir güç olarak biliniyor. Milisin görevi; ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında: "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları, Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'e, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Devlet Başkanı Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada: "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.