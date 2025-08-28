Wadephul: Baltık Ülkelerinin Güvenliği Almanya için Üstün Ulusal Çıkar

Berlin, NATO'nun bölgedeki kolektif savunmasına bağlılığını vurguluyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Baltık ülkelerinin güvenliğinin Almanya için en önemli ulusal çıkarlardan biri olduğunu söyledi.

Bakan Wadephul, Estonya ve Danimarka ziyaretleri öncesinde yaptığı açıklamada, Berlin'in NATO'nun bölgedeki kolektif savunmasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Wadephul, "Baltık ülkelerinin güvenliği, aynı zamanda Almanya'daki güvenliğimizdir." ifadelerini kullanarak Rusya'yı bölgede Baltık ülkelerini sindirmeye ve istikrarsızlık yaratmaya yönelik hibrit savaş operasyonları yürütmekle suçladı.

Wadephul, tehdidin özellikle Baltık Denizi bölgesinde belirgin olduğuna dikkat çekti: "Rus gölge filosu orada büyük bir tahribat yaratıyor, kablolar koparılıyor, şamandıralar hareket ettiriliyor, GPS sinyalleri karıştırılıyor, Rusya'nın karma saldırganlığının tüm boyutlarına tanık oluyoruz."

Bakan, Estonya ve diğer Baltık ülkelerinin tehlikelerin gerçekliğine dair erken uyarılarda bulunduğunu belirterek, "Bugün, AB ve NATO olarak onların öngörüsünden ve uzmanlıklarından faydalanıyoruz. Bu işbirliğini daha da derinleştirmek istiyoruz." dedi.