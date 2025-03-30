Washington'da Ramazan Bayramı Namazı: Amerika Diyanet Merkezi'nde Binlerce Müslüman Bir Araya Geldi

Washington'da Ramazan Bayramı Coşkusu

ABD'de binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) gerçekleştirdi. Başkent Washington'un yarım saat mesafesinde bulunan DCA, başta ABD'de yaşayan Türkler olmak üzere, farklı kültür ve etnik kökenden gelen Müslümanların bayram namazı için buluştuğu adres oldu.

Sabahın Erken Saatlerinde Bayram Namazı

Sabahın erken saatlerinden itibaren caminin içi, avlusu ve bahçesi, bayram namazı kılmak isteyen binlerce kişi ile dolup taştı. Namazın ardından bahçede kahvaltılık ikramlar sunuldu. Ayrıca, çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinlikler sayesinde, farklı kökenlerden birçok Müslüman bayramlaştı.

DCA Başkanı'ndan Açıklamalar

DCA'nın etkinlikleri ve binlerce Müslümana ev sahipliği yapma konusundaki düşüncelerini AA muhabirine aktaran DCA Başkanı Doç. Dr. Fatih Kanca, "Müslüman toplumun buluşma noktası olmaya devam edeceğiz." şeklinde belirtti. Kanca, Ramazan boyunca düzenledikleri programlarla Müslümanları bir araya getirerek birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ramazan Boyunca Gerçekleştirilen Programlar

DCA, Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim öğrenme, anlama ve ezberleme odaklı özel programlar düzenleyerek büyük ilgi gördü. Ayrıca, çocuklar için Ramazan temalı resim yarışması gerçekleştirildi ve kazananlara ödüller verildi.

100 Kişi Müslüman Oldu

Ramazan döneminde yaklaşık 100 kişinin İslam ile tanışarak Müslüman olduğunu belirten Kanca, "İslam'la Tanışma ve Yaşama Programı" kapsamında, yeni Müslümanlara destek ve rehberlik sağlandığını vurguladı.

Çocuklara Yönelik Etkinlikler

DCA'da bu yıl ilk kez çocuklara özel bayram namazı vakti belirlendi. "Haydi Namaza, Haydi Eğlenmeye!" sloganı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara Türk-İslam kültürüne ait geleneksel oyunlar ve eğlenceler sunuldu.

İyilik Ödülü Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği çerçevede, 2025 yılında toplum adına dört hayırsever, 'İyilik Ödülü' ile ödüllendirilecektir. Bu ödül, cami, cemaat ve topluma maddi ve manevi katkılar sağlayan kişilere verilecektir.