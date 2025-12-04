Yahyalı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Anlamlı Etkinlik

Yahyalı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Gözbaşı Sosyal Tesisleri’nde engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte kutladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:05
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen, engelli vatandaşlar ve ailelerinin buluştuğu bir programla Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde kutlandı.

Yetkililer katıldı, samimi bir buluşma gerçekleşti

Programa Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı. Engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi sadece bir günü kutlamak değildir. Bizler engelli kardeşlerimizi yılın bir günü değil, her günü gönlümüzde, çalışmalarımızda ve hizmet anlayışımızda özel bir yere koyuyoruz. Onların sorunlarını çözmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve toplumun her alanında daha görünür olmalarını sağlamak bizlerin en önemli görevidir. Engellilik, bir kusur değil; destek olduğumuzda aşılabilecek bir durumdur. İnsanı yaşatmayı, insana dokunmayı ve herkes için daha erişilebilir bir Yahyalı oluşturmayı hedefliyoruz. Siz değerli ailelerimizin fedakârlığını ve sabrını da takdir ediyor, sizleri her zaman başımızın tacı olarak görüyoruz. Belediye olarak kapımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır."

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin de engelli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu belirterek; "Onların yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Samimi bir atmosferde geçen programda katılımcılar sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Arabaşı çorbası ikramı etkinliğe sıcak bir birliktelik kattı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve engelli aileleri ile yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi