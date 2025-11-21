Yakakent Hamsi Festivali'nde 2 saatte 3 ton hamsi tükendi

Samsun’un Yakakent ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali, ilçe sahil etkinlik alanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu etkinlik, mangalların yanmasıyla başlayan hazırlıkların ardından öğle saatlerinde doruğa ulaştı.

Yoğun talep: 2 saatte 3 ton hamsi

Meydanlarda kurulan dağıtım noktalarında sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Kurulan mangallarda pişirilen hamsiler, halkın ilgisiyle kısa sürede tükendi; festival boyunca yalnızca iki saat içinde 3 ton hamsi tüketildi. Görevliler, yoğun talebi karşılamakta zaman zaman güçlük yaşadı.

Kültür, eğlence ve yerel ürünler

Hamsi ikramının ardından katılımcılar kurulan sahne etrafında horon oynayarak Karadeniz kültürünü yaşadı. Gün boyunca canlı müzik performansları, halk oyunları gösterileri ve stantlarda yöresel ürün ile el sanatları satışı etkinliğe renk kattı. Aileler çocuklarıyla birlikte festival alanında keyifli vakit geçirdi.

Halit Doğan: "Yakakent’e ’Japon Parkı’ kazandıracağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Balığın merkezi Samsun’dur ve Yakakent bunun en güzel köşelerinden biridir. Bugün burada sadece Yakakentliler değil, Samsun merkezden, civar ilçelerden ve çevre illerden gelen birçok hemşerimiz var. Yakakent bugün festivali her yönüyle yaşıyor. Hamsi bunun bahanesi oldu; insanlar bu şenlikte bir araya geldi, kaynaştı. Bu tarz organizasyonlar hem turizme hem de birlik beraberliğe katkı sağlıyor. Yakakent Belediye Başkanımızı başarılı organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra da yoğun ilgiyle her yıl tekrarlanarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca Yakakent’e önemli bir Japon Parkı kazandıracağız. Yakakent, Japonya’dan bir şehirle kardeş şehir. Bu proje sayesinde Japonların da ilçemize ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Deniziyle, kumsalıyla, yaylalarıyla Yakakent çok özel bir destinasyon. Samsunluları sadece bu festival günlerinde değil, her fırsatta Yakakent’i ziyaret etmeye davet ediyoruz"

Aydoğdu: "Yakakent’i ulusal düzeyde tanıtmak istiyoruz"

Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu ise etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından önemine vurgu yaparak, "Hem havanın güzel olması hem de vatandaşlarımızın hamsiye olan sevgisi sayesinde çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yakakent, 14 kilometrelik sahil şeridi, temiz denizi, tabiatı ve yaylalarıyla Karadeniz’in saklı kalmış cennet köşelerinden biri. Ancak tanıtım konusunda eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu tür festivallerle Yakakent’in adını hem bölgede hem de ülke genelinde daha fazla duyurmak istiyoruz. Amacımız, Yakakent’i Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek" diye konuştu.

Yakakent Belediyesi, festivalin akşam saatlerine kadar konserler ve gösterilerle sürdüğünü ve organizasyonun her yıl geliştirilerek devam ettirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

