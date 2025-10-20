Yalçın: İHA-SİHA ile Güçlenen Türkiye

Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da 'Dünya Düzeni ve Türkiye' programında Türkiye'nin İHA-SİHA başarısını, bölgesel riskleri ve savunma dönüşümünü anlattı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:30
Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi — "Dünya Düzeni ve Türkiye" programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" programında gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin son yıllardaki savunma ve dış politika dönüşümünü değerlendirdi.

Yalçın konuşmasına, ülkenin eskiden sahip olmadığı savunma kabiliyetlerine dikkat çekerek başladı: "Herhangi bir şekilde kendi sınırlarının içerisindeki terör örgütüyle bile mücadele veremeyen çünkü kendi silahını bile üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün dünyaya İHA-SİHA satan bir Türkiye var."

Programda dünyanın hızlı bir değişim içinde olduğuna vurgu yapan Yalçın, küresel aktörlerin tutumlarındaki değişikliklere örnek verdi: "Bundan altı ay önce Amerikan Başkanı 'Gazze'den Gazzelileri gönderelim' diyordu. 'Hepsi çıksınlar oradan' diyordu. Bugün aynı Amerikan Başkanı Gazze'de ateşkes ilanını sağlamaya çalışmakla övünüyor. Veya Ukrayna meselesine bakın. Ukrayna gibi bir coğrafyada 1990'larda, 1980'lerde böyle bir silahlı çatışma riski bile olmazdı. Olduğunda da kimin ne yapacağı çok belli olurdu. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine, Avrupa'ya destek çıkardı. Avrupalılar da Amerikalıların peşine takılırdı. Bu meselenin kuralları çok belli oldu. Avrupalılar bile ne diyorlar? Artık Amerika'nın dostluğuna güvenebilir miyiz? Ona inanabilir miyiz? Onun içeride olduğu bir dünya üzerinden hesap yapabilir miyiz. Kimsenin kimseyle dostluk ilişkilerinin garanti altında olmadığı bir dünya."

Yalçın, Türkiye'nin çevresindeki risk haritasına da dikkat çekti: "Türkiye'nin etrafına bir bakın. Türkiye'nin neredeyse sınırlarındaki bütün komşuları ya savaş halinde ya iç savaş halinde ya da savaşa teyakkuz halinde duruyor. Yani kimsenin kendi ülkesinde önümüzdeki dönemde ne olacağını bile kestiremediği bir dünya."

Terörle mücadelede teknoloji ve yerli üretimin önemini vurgulayan Yalçın, 1990'lı yıllarla bugün arasındaki farkı şu sözlerle anlattı: "1990'lı yıllarda ülkemizde biz piyade tüfeği bile üretemiyorduk. Piyade tüfeği üzerinde veya ona yardımcı olabilecek teröristleri gece tespit edebilecek termal kameralarımız, GPS sistemlerimiz, lazer sistemlerimiz, helikopterimiz hiçbir şeyimiz yok. Ne yapıyorduk? NATO'daki dostlarımızdan satın alıyoruz. Onları da kullanmaya kalktığınızda o bize satanların kısıtlamaları altında hareket ediyorduk. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz bu mücadeleyi sürdürebilmek için batılı dostlarımızdan İHA'lar ve SİHA'lar istedik. Ne oldu? Satmadılar. Sonra ne oldu? Sonra biz çıktık. Ülkede kendi İHA'mızı ve SİHA'mızı yapmaya başladık. 2016 yılı itibariyle elimizde bir tane vardı. Bugün 2016'dan bu zamana 8 yılın içerisinde dünyanın en büyük İHA-SİHA ihracatçıları sırasında üçüncü sıraya geldik. Şimdi o doksanlı yıllardaki Türkiye'yi düşünün. Herhangi bir şekilde kendi sınırlarının içerisindeki terör örgütüyle bile mücadele veremeyen çünkü kendi silahını bile üretemeyen bir Türkiye vardı. Bugün dünyaya İHA-SİHA satan bir Türkiye var."

Yalçın, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusuna yer vererek bu mücadelenin ülkeyi ayağa kaldırma hedefiyle bağlı olduğunu ve gençlere bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

