Yalçın Tahran'da Hane-i Karger ve Türk Okulunu Ziyaret Etti

Ziyaretler ve temaslar

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İran'ın en büyük işçi sendikalarından Hane-i Karger'i ziyaret etti. Sendika yetkilileriyle bir araya gelen Yalçın, daha sonra Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türk Okulu'nu gezdi.

Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile de görüşen Yalçın, temaslarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Çalışma hayatına ilişkin temaslarda bulunmak üzere İran'a geldiğini belirten Yalçın, "Memur-Sen olarak dış ilişkiler boyutuyla ülkelerin emek örgütleriyle eğitim ve işbirliği anlaşmalarımız var."

Memur-Sen’in öncülüğünde 25 ülkeden 33 konfederasyonun katılımıyla kurulan Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC)'nin yönetiminde yer alan Hane-i Karger'in, çalışma hayatına dair çalışmalara önemli katkı sunan paydaşlardan biri olduğunu vurguladı.

Hane-i Karger'in düzenli olarak Memur-Sen toplantılarına iştirak ettiğini ve karşılıklı iadei ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, toplantıda İran'daki kültürel doku hakkında bilgi alındığını, üniversite ve okul projelerine katılım sağlandığını belirterek, "Son derece verimli bir toplantı oldu. Ben iki ülke arasındaki emek örgütleri boyutuyla bu diyaloğun artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de 276 sendika bulunduğunu ve Memur-Sen’in 1 milyon 100 bine yakın üye ile toplu sözleşme süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Yalçın, "Türkiye'de toplu sözleşme süreçlerini yürüttüğümüz gibi aynı zamanda çalışma standartlarının gelişmesi konusunda da ciddi bir kapasiteyiz. Dolayısıyla buradaki partnerlerimizle bu tip konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk."

Yalçın, iki günlük ziyaret kapsamında Tahran Büyükelçiliğini ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Okulunu ziyaret ederek öğretmenler ve elçilik bünyesindeki çalışanlarla bir araya geldiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 2), İran temasları kapsamında, Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç (sağda) ile de bir araya geldi.