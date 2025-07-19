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Yalova'da 300 Keklik Doğaya Salındı

Yalova'da 300 keklik, ekolojik dengeyi desteklemek amacıyla doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 23:32
Yalova'da 300 Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı salım programı çerçevesinde Yalova'ya tahsis edilen 300 kekliği doğaya bıraktı.

Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri keklikleri doğa ile buluşturdu. Vali Kaya, Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde rehabilite edilerek tedavi edilen kekliklerin, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Kekliklerin, tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede de faydalı bir rol üstlendiğini belirten Kaya, halkı bu tür hayvanların korunması konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Etkinlikte, kekliklerin salım gerçekleştirilen bölgelerinde avcılığın yasaklandığı ve kekliklerin doğayla uyumlu yaşamlarını Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla izlenmeye devam edeceği ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı salım programı kapsamında, çeşitli köylerde keklik ve sülün salımlarının süreceğinin altı çizildi.

Salım programına, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Alğan, köy muhtarları, avcı dernek temsilcileri, vatandaşlar ve kurum personeli katılım gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı salım programı kapsamında...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı salım programı kapsamında Yalova'ya tahsis edilen 300 keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı salım programı kapsamında...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı salım programı kapsamında Yalova'ya tahsis edilen 300 keklik doğaya bırakıldı.

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