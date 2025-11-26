Yalova’da Gece Su Kesintisi: İl Sağlık Müdürlüğü’nden Kritik Uyarılar

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nden su kesintisi uyarısı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde başlatılan planlı su kesintilerine ilişkin vatandaşları uyardı. 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren il merkezi, ilçe ve köylerde 20.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiler bu akşam itibarıyla başladı.

Açıklamada, halkın güvenli suya erişiminin sağlanmasında suyun içme ve kullanma niteliklerine sahip olma durumunun günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edildiği belirtildi.

Gökçe Barajı’ndan gelen suyun arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra evlere ulaştığı, hem yerinde hem de uç noktalarda düzenli ve sürekli izleme yapılarak vatandaşların güvenli suya erişiminin sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı. İnsan sağlığını tehdit etmesi muhtemel bulgular elde edilmesi halinde gerekli uyarıların hızlıca su temininden sorumlu kuruluşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Neden planlı kesinti yapılıyor?

Açıklamada, planlı kesintilerin Gökçe Barajı suyunun kritik seviyelere düşmesi nedeniyle suyun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, tasarruf bilinci ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler

Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.

Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir.

Suyumuzu israf etmeyin; boşa akan suların önüne geçin.

Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketilmemeli, üzerinde 'İçilmez' yazısı bulunan çeşmelerden asla su içilmemelidir.

Musluktan akan suyun koku, renk, tat veya görünümünde olumsuzluk gözlenirse su yalnızca tuvalet temizliği veya bahçe sulamasında kullanılmalı ve yetkililere derhal bilgi verilmelidir.

Kesintiden önce içme ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlar için yeterli miktarda temiz suyu kapalı ve temiz kaplarda, güneş almayan yerlerde ve açık renkli kaplarda depolayın. (El yıkama, diş fırçalama, yemek yapımı vb.) Gereğinden fazla depolama yapmayın.

El hijyenini ihmal etmeyin. Tuvaletten sonra, yemek hazırlamadan ve dışarıdan eve geldiğinizde el yıkama önceliğini koruyun.

Duş sürelerini kısaltın (örneğin 5 dakikayla sınırlandırın) ve duş sırasında suyun sabunlama dışında akmasını önleyin.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta ve mümkünse ekonomi programında çalıştırın.

Kesinti süresince yetkili kurum ve kuruluşların bilgilendirmelerini takip edin.

Kesinti sonrasında yetkililerin uyarılarına göre su kullanılmalı; musluk ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli su sadece tuvalet için bir kaba alınmalıdır. Kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden yetkililerin uyarıları dikkate alınmalıdır.

Bina içindeki su depoları aktif olarak kullanılmalı; aktif olmayan depolardaki sular tüketilmemeli, depoların bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu mutlaka yaptırılmalıdır.

Ambalajlı su tercih edenler etiketlerin sağlam ve okunaklı olmasına, Valiliklerce izinlendirilmiş ürünler olmasına ve imal ile son kullanma tarihlerine dikkat ederek alışveriş yapmalıdır.

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda size en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

