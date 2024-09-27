Yalova'da Kaçak Makaron Operasyonu: 1.5 Milyon Ele Geçirildi

Yalova'da Büyük Makaron Operasyonu

Yalova'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyon ile 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Detaylar ve Gözaltı Süreci

Yapılan arama, alınan istihbaratlar doğrultusunda bir panelvan aracında gerçekleştirildi. Ekipler, olayla ilgili olarak araç sürücüsü K.K.'yı gözaltına aldı.

Bu tür operasyonların, kaçakçılıkla mücadele amacıyla düzenli olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.