Yalova'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklama

Yalova'da Taciz İddiası ve Tutuklama Süreci

Yalova'da, üniversite öğrencilerini minibüste taciz ettiği öne sürülen 22 yaşındaki Y.Y. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Yalova Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurda giden minibüslerde yaşanan olaylar üzerine sosyal medya üzerinden yayılan paylaşımlar, yetkilileri harekete geçirdi. Yalova Valisi Hülya Kaya, bu durumu değerlendiren bir açıklama yaptı ve şunları belirtti:

"7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır."

Şüphelinin İfadesi

Y.Y., Merkez Jandarma Karakolu'nda verdiği ifadede, internetten deniz ürünleri ticaretiyle geçimini sağladığını belirtti ve herhangi bir alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olmadığını savundu. Yüzünü boyadığı için tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü düşündüğünü ifade eden Y.Y., "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi." dedi.

Tutuklama Süreci

Hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia eden Y.Y., jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yalova Adliyesi'ne sevk edilen Y.Y., savcılık sorgusunun ardından, "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu olay, Yalova’da sosyal güvenlik ve cinsiyet eşitliği konularında yeni tartışmalara yol açarken, Öğrencilerin güvenliği için gereken önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.