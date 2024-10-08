DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,57 -0,07%
ALTIN
2.886,95 -0,09%
BITCOIN
2.135.989,23 -0,04%

Yalova'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklama

Yalova'da üniversite öğrencilerini minibüste rahatsız ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:03
Yalova'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklama

Yalova'da Taciz İddiası ve Tutuklama Süreci

Yalova'da, üniversite öğrencilerini minibüste taciz ettiği öne sürülen 22 yaşındaki Y.Y. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Yalova Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurda giden minibüslerde yaşanan olaylar üzerine sosyal medya üzerinden yayılan paylaşımlar, yetkilileri harekete geçirdi. Yalova Valisi Hülya Kaya, bu durumu değerlendiren bir açıklama yaptı ve şunları belirtti:

"7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır."

Şüphelinin İfadesi

Y.Y., Merkez Jandarma Karakolu'nda verdiği ifadede, internetten deniz ürünleri ticaretiyle geçimini sağladığını belirtti ve herhangi bir alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olmadığını savundu. Yüzünü boyadığı için tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü düşündüğünü ifade eden Y.Y., "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi." dedi.

Tutuklama Süreci

Hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia eden Y.Y., jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yalova Adliyesi'ne sevk edilen Y.Y., savcılık sorgusunun ardından, "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu olay, Yalova’da sosyal güvenlik ve cinsiyet eşitliği konularında yeni tartışmalara yol açarken, Öğrencilerin güvenliği için gereken önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 9 Ekim 2024
2
Yalova'daki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı
4
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
5
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Karadağ'da Filistinliler Gazze'deki Soykırımı Andı
7
Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek