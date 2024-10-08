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Yalova'da Öğrencileri Taciz Eden Şahıs Tutuklandı

Yalova'da üniversite öğrencilerini minibüs içinde taciz eden şahıs, jandarma tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:08
Yalova'da Öğrencileri Taciz Eden Şahıs Tutuklandı

Yalova'da Taciz Olayı

Yalova'da, kız öğrencileri minibüste rahatsız eden bir kişi tutuklandı. Olay, Yalova Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslerde gerçekleşti.

İhlal Üzerine Başlatılan İnceleme

Sosyal medyada, 7 Ekim 2024 tarihinde yapılan paylaşımlar sonrası, öğrencilerin rahatsız edilmesi iddiaları üzerine harekete geçildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, X hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız eden şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Olayın Gelişimi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, yurtta toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini aktararak, konuyla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirtti. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

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