Yapay Zeka 1000 Kat Fazla Veri Üretecek: Depolamada Arz Krizi Uyarısı

TOLGA YANIK - Tek çipli USB belleğin geliştiricisi ve Phison Electronics Üst Yöneticisi Datuk Pua Khein-Seng, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde geçen hafta gerçekleştirilen GITEX Global'de AA muhabirine konuştu.

Tek çipli USB'den NAND çözümlerine

Khein-Seng, 2001'de tek çipli çözümle ilk USB belleği ürettiğini ve "pen drive" olarak isimlendirdiği bu ürünün 2002'den itibaren oldukça popüler hale geldiğini söyledi. Üretime USB'den başlayıp hafıza kartına geçtiklerini, şu anda bilgisayarlar ve birçok cihaz için NAND flash bellek başta olmak üzere depolama çözümleri sunduklarını belirtti.

Depolama teknolojilerini yapay zeka sistemlerine entegre etmeye çalıştıklarını ifade eden Khein-Seng, "Böylece bir sunucunun maliyetini mümkün olduğunca uygun hale getiriyoruz." dedi.

Depolama, geleceğin yapay zeka sistemlerinde kilit rol oynayacak

Khein-Seng, dünyanın her insanının ve sisteminin bol miktarda depolama alanına ihtiyaç duyduğunu, NAND depolama teknolojisinin yakın gelecekte tüketiminin çok fazla olacağını ve arz yetersizliği yaşanacağını vurguladı. Kendi ifadeleriyle: "Yapay zekanın ürettiği veri miktarı, insanların ürettiğinin 1000 katı olacak. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda depolama teknolojilerinde ciddi bir arz sıkıntısı yaşanacak."

Yapay zeka sistemlerinde asıl kısıtlayıcı faktörün bellek alanı olduğuna dikkati çeken Khein-Seng, şu değerlendirmeyi yaptı: "İnsanlar yapay zekanın çok pahalı olduğunu düşünüyor çünkü birçok grafik işlem birimi (GPU) kartı almak zorundasınız. Bunu işlem gücü için değil, yeterli bellek alanını biriktirebilmek için yapmanız gerekiyor. İşte esas maliyet buradan geliyor. GPU kartlarını sınırlı kullanıyoruz çünkü GPU çok pahalı. Sınırlı GPU kartı, sınırlı DRAM (geçici bellek) alanı anlamına geliyor. Adaptif katmanlı çözümle bellek alanını sınırsız şekilde genişletmek mümkün. Flash belleği tamamlayıcı olarak kullanarak yapay zeka sistemlerini destekliyoruz ve bu şekilde çözüm üretiyoruz."

Khein-Seng, şu anda DRAM'in ciddi bir arz sıkıntısı içinde olduğunu ve gelecek birkaç yıl boyunca bu sıkıntının devam edeceğini de belirtti.

Bulut yapay zeka ve ulusal stratejiler

Katılımcıların yüzde 99'unun yapay zekayı bulut sistemleri üzerinden kullandığını söyleyen Khein-Seng, bulut yapay zekada ABD ve Çin'in liderliğine dikkat çekti. Diğer ülkelerin yeni bir bulut yapay zeka çözümü oluşturabilecek kapasitede olmadığını belirterek, "Bunun için çok büyük sermaye, insan kaynağı, yetenek ve bilgi gerekiyor. Dünya sadece ABD veya Çin'den gelen bulut yapay zekayı kullanabiliyorsa, bu bir problemdir." dedi.

Her ülkenin vatandaşları için yerel yapay zeka çözümleri geliştirmek isteyeceğini vurgulayan Khein-Seng, maliyetler ve yetenek açığına işaret ederek Phison olarak altyapıyı flash bellek kullanarak kurduklarını ve toplam maliyeti düşürdüklerini söyledi. "Bu durumda GPU'ya daha az para harcanır ama işlem gücü daha düşük olur. Yine de biraz daha yavaş performansla da olsa işlem yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Khein-Seng, yapay zeka donanımı alanında Tayvan'ın lider olduğunu ancak yazılımda geride kaldığını ifade etti. Depolama alanında lider ülkelerin ise ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin olduğunu, Tayvan'ın kendi depolama teknolojileriyle birlikte dünyada depolama sistemleri geliştirebilen 5'inci ülke konumuna geldiğini kaydetti.

