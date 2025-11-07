Yapay Zekâ ve Özel Eğitim: Uzman Uyarısı — İnsan Etkileşimi Azalırsa Risk

Yapay zekâ özel eğitimde ilerleme sağlıyor, fakat insan etkileşimi geri planda kalmamalı

Yapay zekâ teknolojileri özel eğitimde yeni ufuklar açarken, uzmanlar insan unsurunun geri planda kalmaması gerektiğini vurguluyor. Sema Yıldız Dogan, yapay zekânın öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu, ancak etik riskler ile insani etkileşimin azalmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Uygulamadaki faydalar

Son yıllarda yaygınlaşan yapay zekâ tabanlı sistemler, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre uyarlanabiliyor ve öğrenme güçlüklerini azaltarak eğitimde kolaylık sağlıyor. Sema Yıldız Dogan, yapay zekânın otizm spektrum bozukluğu (OSB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan öğrencilerin eğitiminde etkin şekilde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Uzman görüşü: "Önemli rol oynuyor"

"Yapay zekâ, öğrencinin hızına, seviyesine ve öğrenme biçimine göre içerik sunarak öğrenme güçlüklerini azaltıyor. Çeviri ve sesli okuma yazılımları, çok dilli sınıflarda veya okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle otizmli öğrencilerin sosyal iletişim ve ifade becerilerini geliştirmede önemli rol oynuyor" dedi Dogan.

Riskler: Veri güvenliği ve eşit erişim

Dogan, bu yeniliklerin beraberinde dikkat edilmesi gereken riskler getirdiğini de belirterek, "Özel gereksinimli öğrencilerin kişisel bilgileri en yüksek düzeyde korunmalı. Yapay zekâ sistemleri, sınırlı ve tek tip verilerle beslendiğinde bazı öğrenci gruplarını dezavantajlı duruma düşürebiliyor. Kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizlikleri, bu teknolojilere erişimi kısıtlayarak eğitimde fırsat eşitliğini zedeliyor" uyarısında bulundu. Ayrıca Dogan, yapay zekânın bilişsel becerilere odaklandığını ancak empati, duygusal destek ve sosyal etkileşim gibi insani yönleri henüz taklit edemediğini ifade etti.

Etik kullanım ve insan dokunuşu

Eğitimde teknolojik dönüşümün merkezinde her zaman insan dokunuşunun yer alması gerektiğini vurgulayan Dogan, "Yapay zekâ, özel eğitimde devrim oluşturabilecek güçte. Ancak bu teknolojiyi insanı dışlamadan, etik sınırlar içinde kullanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

