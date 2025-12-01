Yaralıgöz Dağı'nda Heyelan Önlemi: 2 Bin Rakımlı Geçit Çelik Tel Ağlarla Güvence Altında

Kastamonu'da 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı geçidi, çelik tel ağlar ve geoarme duvarlarla heyelan ve kaya düşmelerine karşı güçlendiriliyor; yol genişletilip asfaltlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:43
Yaralıgöz Dağı'nda Heyelan Önlemi: 2 Bin Rakımlı Geçit Çelik Tel Ağlarla Güvence Altında

Yaralıgöz Dağı'nda Heyelan Önlemi: 2 Bin Rakımlı Geçit Çelik Tel Ağlarla Güvence Altında

Kastamonu il merkezi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı geçidi, heyelan ve kaya düşmelerine karşı çelik tel ağlar ve geoarme (kafer) duvarlar ile güçlendiriliyor.

Çalışmanın kapsamı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yol bakım ve yapım çalışmaları, Devrekani-Bozkurt karayolunun 20. kilometresinden başlayıp Isırganlık mevkiindeki bakım şefliğine kadar devam ediyor. Toplam 25 kilometrelik güzergâhta virajlar iyileştirilip sürüş konforu artırılıyor. Mevcut 6 metre olan yol genişliği 10 metreye çıkarılırken yol bitümlü sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Heyelan, kaya düşmesi ve alınan önlemler

2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağında sık sık heyelan ve kaya düşmeleri yaşanıyor; yol bu sebeple zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Kar, heyelan ve kaya düşmelerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda geoarme (kafer) duvarlar sayesinde dar ve keskin virajlar genişletilerek heyelan ve toprak kaymalarına karşı güvenlik sağlanıyor. Yol kenarlarına örülen tel örgüler ile taş düşmesi, heyelan ve toprak kayması gibi risklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Tarihi sel felaketi ve verilen söz

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde, Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Sel sonrası bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların talepleri doğrultusunda karayolunun iyileştirilip genişletilmesi için söz vermişti.

Çalışan ve vatandaşların açıklamaları

Yaralıgöz Dağı’nda çelik tel örgü örülmesi için çalışan Umut Bolat şunları söyledi: "Dağları, kayalık bölgeleri, örtüleme yaparak daha sağlıklı, daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. İnsan sağlığı açısından daha iyi oluyor. Altışar, onar kişilik ekiplerle, ayrı ayrı vokallerde çalışmalar yürütüyoruz".

Çatalzeytin ilçesinden Rasim Çalık ise, "Sel felaketini yaşadık. Şu anda devletimizden Allah razı olsun, yollarımız bir yandan yapılıyor. Rahat bir şekilde Kastamonu’ya gelip gidebiliyoruz. Güvenlik açısından da eskisine göre çok daha iyi durumda. Çok şükür, tamamlandığında, kış mevsiminde de bir zorluğumuz kalmayacak. Herkese teşekkür ederiz, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bozkurt ilçesinde ikamet eden Kemal Küçükkahraman de emeği geçenlere teşekkür etti.

