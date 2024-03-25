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Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç yok! Seçim yarına ertelendi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin sona ermesi ile birlikte, yeni aday için seçim bugün yapıldı. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Durum ikinci ve üçüncü turda da tekrarlanınca, Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına, dördüncü tura kaldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:39
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç yok! Seçim yarına ertelendi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 senelik görev süresi doldu. Bu nedenle bugün (25 Mart) 5 adayın yer aldığı Yargıtay Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Ancak bu adaylardan hiçbiri, salt çoğunluğu ne ilk ne ikinci ne de üçüncü turda sağlayamadı. Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı seçimi yarın gerçekleştirilecek olan 4. tura kaldı.

Son turda hangi aday kaç oy aldı?

Salt çoğunluğun sağlanamadığı, bugünün son turu olan 3. turda şimdiki Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 110 oy, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96’şar oy aldı. Öte yandan Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy alabildi.

Yarın yapılacak olan dördüncü turda oylamalar, en yüksek oyları alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 110 oy, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında yapılacak. Eğer yine salt çoğunluk elde edilemezse, yeniden adaylık başvurusunda bulunan adaylarla seçim tekrarlanacak.

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