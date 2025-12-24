DOLAR
Yargıtay: Sosyal Medyada Beğeniler 'Güven Sarsıcı' — Tazminat Gerekçesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli birinin karşı cinse ait fotoğrafları düzenli beğenmesini 'güven sarsıcı davranış' sayıp boşanma tazminatı gerekçesi yaptı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:37
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli bir kişinin sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları düzenli olarak beğenmesini güven sarsıcı davranış sayarak boşanma davasında tazminat gerekçesi olarak değerlendirdi.

Karar, Kayseri'de görülen bir boşanma dosyasında ortaya çıktı. Yerel mahkeme erkeği ağır kusurlu bularak tazminat ödenmesine hükmetti; Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay bu tür dijital etkileşimlerin evlilik birliğini temelden sarstığını kabul etti.

Kararın Detayları

Mahkeme, evlilik devam ederken karşı cinse ait fotoğrafların düzenli olarak beğenilmesini, sadakat ve güven ilişkisini zedeleyen bir davranış olarak gördü. Sosyal medya etkileşimleri artık sadece iletişim aracı değil, hukukî değerlendirmede de dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.

Avukat Burak Evci'nin Değerlendirmesi

Avukat Burak Evci karara ilişkin şunları söyledi: "Yargıtay’ın bu kararı, sadakat yükümlülüğünün yalnızca fiziksel davranışlarla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal medyada yapılan beğeniler, paylaşımlar ve etkileşimler artık evlilik hukukunun doğrudan konusu haline gelmektedir. Dijital ortamda sergilenen bu tür davranışlar, boşanma davalarında kusur tespitinde belirleyici rol oynamaktadır."

Evci ayrıca şu uyarıda bulundu: "Evlilik birliği içerisinde ’masum’ olarak görülen dijital davranışlar, hukuken ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle eşlerin sosyal medya kullanımında daha dikkatli ve özenli davranmaları gerekmektedir".

AVUKAT BURAK EVCİ

AVUKAT BURAK EVCİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

