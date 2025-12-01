Yatağan Bencik’te MUSKİ 1000 Metrelik İçme Suyu Hattını Yeniliyor

MUSKİ, Yatağan Bencik Mahallesi Koryaka Mevkii’nde ekonomik ömrünü tamamlamış 1000 metrelik içme suyu hattını yenileyerek arızaları ve kesintileri önleyecek.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi Koryaka Mevkiinde kullanım ömrünü tamamlamış ve sık sık arıza ile su kesintisine yol açan hattı yenileme çalışmalarına başladı.

İçme Suyu Hattında Kapsamlı Yenileme

MUSKİ ekipleri, mahalledeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan 1000 metrelik içme suyu hattını modern boru teknolojileri kullanarak baştan sona revize ediyor. Yapılan çalışmalarla hattın iletim kapasitesinin artırılması ve muhtemel arızaların önlenmesi hedefleniyor. Proje, bölgeye daha güvenli, dayanıklı ve uzun ömürlü bir altyapı kazandırmayı amaçlıyor.

Çalışmanın Nedeni ve Beklenen Sonuç

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde sürdürülen altyapı yatırımları kapsamında gerçekleştirilen yenileme, Bencik halkının su kesintisi ve arıza sorunlarına kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyor. MUSKİ ekipleri, bölge sakinlerinin daha güçlü bir altyapıya kavuşması için titizlikle çalışıyor.

Yatağan İşletme Şefliği Ekipler Sorumlusu Murat Kayataş ise çalışmanın gerekliliğini şu sözlerle aktardı:

"Bu haftamız ortalama iki günde, üç günde bir patlak şikayeti geliyordu kurumumuza. Sürekli basınç sorunu ve kireçten kaynaklı sıkıntılarımız da vardı. Bu sebeple Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde MUSKİ olarak burada bin metre bir revize çalışması başlatmış bulunmaktayız. Kısa zaman içerisinde inşallah bitirip Bencik halkımıza teslim edeceğiz"

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede hat arızalarına bağlı su kesintilerinin sonlanması ve içme suyu kalitesinin uzun vadede korunması bekleniyor.

