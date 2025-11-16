Yatağan'da İki Arazi Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Yenikarakuyu Mahallesi'ndeki iki arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; soğutma ve kontroller sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:11
Yatağan'da İki Arazi Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki ayrı arazide çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yenikarakuyu Mahallesi ile Kazan Göleti yolu üzerinde iki ayrı noktada yangın meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Müdahale ve Soğutma Çalışmaları

Ekiplerin anında müdahalesi sayesinde yangınlar kısa sürede büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeniden tutuşmaya karşı kontrollerin sürdüğü bildirildi.

İnceleme

Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

