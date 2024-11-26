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Yemen'de Hastanelerde İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto

Yemen'in Sana kentindeki hastanelerde, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:15
Yemen'de Hastanelerde İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto

Yemen'de Protestolar Yükseliyor

Yemen'in başkenti Sana'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sert bir şekilde protesto edildi. Husilere bağlı SABA haber ajansının bildirdiğine göre, şehirdeki 14 hastanede düzenlenen eylemlerde, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki katliamlarına dikkat çekildi.

Ablukaya Dikkat Çekildi

Protestocular, Gazze'deki sağlık alanında yaşanan ablukanın tehlikelerine vurgu yaparak, uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşlarının derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kemal Advan Hastanesi'nden Acil Çağrı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki tıbbi hizmetlerin durması halinde büyük bir insani felaketin kapıda olduğunu belirtti. Ebu Safiyye, hastanelere acil olarak tıbbi malzeme ve insani yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kemal Advan Hastanesi'ne önceki gün yapılan saldırıda Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı sağlık personeli yaralandı. Ebu Safiyye, bu saldırılara rağmen hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti. "Saldırılar bizi durduramayacak. Bedeli ne olursa olsun insanlığa bu hizmeti sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, son iki haftadır Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak, acil servis ve ameliyathane gibi kritik bölümleri doğrudan hedef aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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