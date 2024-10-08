Yemen'de Öğrenciler İsrail'e Karşı Protesto Düzenledi

Hudeyde'de Yoğun Protesto

Yemen'in Hudeyde kentinde, yüzlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki yıkıcı saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Gösteriler, Aksa Tufanı hareketinin birinci yıl dönümünde gerçekleştirildi. Husilerin kontrolündeki Bacil beldesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Filistin, Lübnan ve Yemen bayraklarının yanı sıra Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın resimlerini taşıdılar.

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