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Yemen'de Öğrenciler İsrail'e Karşı Protesto Düzenledi

Hudeyde kentinde yüzlerce öğrenci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:47
Yemen'de Öğrenciler İsrail'e Karşı Protesto Düzenledi

Hudeyde'de Yoğun Protesto

Yemen'in Hudeyde kentinde, yüzlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki yıkıcı saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Gösteriler, Aksa Tufanı hareketinin birinci yıl dönümünde gerçekleştirildi. Husilerin kontrolündeki Bacil beldesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Filistin, Lübnan ve Yemen bayraklarının yanı sıra Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın resimlerini taşıdılar.

İsrail'e Tepkiler Yükseliyor

Öğrenciler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırım savaşına karşı güçlü bir tepki göstererek, savaşın son bulmasını talep etti. Huskiler, düzenledikleri gösteride yapılan açıklamada, "Aksa Tufanı, ümmetin en adil savaşlarından biridir ve düşmanların yok etmek istediği Filistin davasına yeniden hayat kazandırmıştır"

Açıklamada, "İsrail'in Filistin ve Lübnan halklarına karşı sürdürdüğü soykırım savaşının, cihat ve direniş ihtiyacını doğruladığı, ayrıca Aksa Tufanı'nın bu düşmanla (İsrail) birlikte yaşamanın imkansızlığını ortaya koyduğu"

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