Yeneroğlu'ndan Özgür Özel Saldırısına Sert Tepki

Yeneroğlu'ndan Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen anma töreninin ardından yapılan saldırının, kamplaşma ve nefret söylemleriyle dolu bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı.

Sosyal Kutuplaşmaya Dikkat Çekti

Yeneroğlu, “Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran, insanları birbirine düşman gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin bir sonucudur.” diyerek, bu tür eylemlerin, en temel hak olan protesto hakkının da kriminalize edilme çabalarının bir yansıması olduğunu ifade etti. Ayrıca, iktidara seslenerek, toplumu kutuplaştırmaktan ve muhalifleri şeytanlaştırmaktan uzak durmalarını istedi.

Cezaevi Nüfusuna İlişkin Endişeler

Yeneroğlu, infaz düzenlemesine ilişkin kamuoyunda tartışılan iddiaları da gündeme getirerek, son yıllarda yapılan infaz düzenlemelerinin kronik bir soruna işaret ettiğini belirtti. Türkiye'deki cezaevi nüfusunun trajik bir şekilde arttığını, 2004'te cezaevlerinde sadece 58 bin kişi bulunurken, bu rakamın günümüzde 400 bini aştığını söyledi. Yıllık cezaevi boşaltıma yönelik “doldur-boşalt döngüsüyle” hareket eden hükümeti eleştirdi.

Öneriler ve İhtiyaçlar

Yeneroğlu, infaz düzenlemesi konusundaki tartışmalara da değinerek, “Anne babanın her ikisinin de tutuklu ya da hükümlü olması durumunda çocuğun etkilenmemesi için, ebeveynlerden birinin küçük çocuğun yanında bulunmasının sağlanması gerekmektedir.” dedi. Ayrıca, hasta mahpuslar için cezaevinde kalamayacaklarına dair raporların ardından derhal tahliye yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yeneroğlu, cezaevi gözlem kurullarının keyfi hareketlerinin engellenmesi için somut değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti ve siyasi suçlularla ilgili çifte standart uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut infaz oranlarının gözden geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (fotoğrafta), TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (fotoğrafta), TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.