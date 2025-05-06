DOLAR
38,61 -0,03%
EURO
43,85 -0,27%
ALTIN
4.214,24 -1,96%
BITCOIN
3.620.167,08 0,51%

Yeneroğlu'ndan Özgür Özel Saldırısına Sert Tepki

Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, toplumsal kutuplaşmaya dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:34
Yeneroğlu'ndan Özgür Özel Saldırısına Sert Tepki

Yeneroğlu'ndan Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen anma töreninin ardından yapılan saldırının, kamplaşma ve nefret söylemleriyle dolu bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı.

Sosyal Kutuplaşmaya Dikkat Çekti

Yeneroğlu, “Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran, insanları birbirine düşman gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin bir sonucudur.” diyerek, bu tür eylemlerin, en temel hak olan protesto hakkının da kriminalize edilme çabalarının bir yansıması olduğunu ifade etti. Ayrıca, iktidara seslenerek, toplumu kutuplaştırmaktan ve muhalifleri şeytanlaştırmaktan uzak durmalarını istedi.

Cezaevi Nüfusuna İlişkin Endişeler

Yeneroğlu, infaz düzenlemesine ilişkin kamuoyunda tartışılan iddiaları da gündeme getirerek, son yıllarda yapılan infaz düzenlemelerinin kronik bir soruna işaret ettiğini belirtti. Türkiye'deki cezaevi nüfusunun trajik bir şekilde arttığını, 2004'te cezaevlerinde sadece 58 bin kişi bulunurken, bu rakamın günümüzde 400 bini aştığını söyledi. Yıllık cezaevi boşaltıma yönelik “doldur-boşalt döngüsüyle” hareket eden hükümeti eleştirdi.

Öneriler ve İhtiyaçlar

Yeneroğlu, infaz düzenlemesi konusundaki tartışmalara da değinerek, “Anne babanın her ikisinin de tutuklu ya da hükümlü olması durumunda çocuğun etkilenmemesi için, ebeveynlerden birinin küçük çocuğun yanında bulunmasının sağlanması gerekmektedir.” dedi. Ayrıca, hasta mahpuslar için cezaevinde kalamayacaklarına dair raporların ardından derhal tahliye yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yeneroğlu, cezaevi gözlem kurullarının keyfi hareketlerinin engellenmesi için somut değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti ve siyasi suçlularla ilgili çifte standart uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut infaz oranlarının gözden geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (fotoğrafta), TBMM'de düzenlediği basın...

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (fotoğrafta), TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (fotoğrafta), TBMM'de düzenlediği basın...

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu (fotoğrafta), TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü Kazandı
2
Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
3
Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Başladı
4
CHP'li Bağcıoğlu OYAK Genel Müdürlüğü Önünde Önemli Açıklamalar Yaptı
5
Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 6 Hastaya Organ Bağışı
6
Antalya ve Muğla Sahillerinde Güneşli Hava Yoğunluğu
7
Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek