Yeni anayasa için yapılan ilk görüşme sonrasında Özel ve Kurtulmuş’tan açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ziyaretlerine CHP lideri Özgür Özel’le başladı. Yeni anayasa ve iç tüzükte yapılması planlanan değişiklik için Kurtulmuş CHP Grubu ile görüştü. Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş görüşmesi, yaklaşık 1 saat kadar sürdü.

Görüşme sonrasında ise Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş ortak açıklamada bulundu. Kurtulmuş, “Mayıs sonuna kadar usulle ilgili fikirleri almak istiyoruz. Yaz döneminde partiler fikirlerini olgunlaştırır ve Meclis tekrar açıldığında müzakereler başlar” dedi. Diğer başkanların da ziyaret edileceğini ifade eden Kurtulmuş, grup olmayan partilerle de görüşüleceğini belirtti. Müzakerelerin ise önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor.





“Yeni anayasaya uyucaksak değiştirelim”

CHP lideri Özgür Özel ise görüşmeye dair “Açık bir müzakere ortamı olması gerekiyor. Halkın gündemine duyarsız kalamayız. Genel Başkan da olsam partililerle görüşmeden cevap veremem. Bugünkü görüşmeyi grubumuzla değerlendireceğiz. Eğer yapılacak olan anayasaya uyacaksak değiştirelim. Geçen sefer de değişiklik yapıldı ama anayasaya uyulmadı. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Eğer uymayacaksak yeni bir anayasa yapılsa ne olur yapılmasa ne olur?” açıklamasında bulundu.