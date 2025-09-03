DOLAR
Yeni Delhi'de Yüksek Mahkeme Kararı Sahipsiz Köpek Tartışmalarını Alevlendirdi

Yüksek Mahkeme'nin kısırlaştırılan ve aşılanan sahipsiz köpeklerin serbest bırakılmasına ilişkin kararı, Yeni Delhi'de hayvanseverlerle sakinleri karşı karşıya getirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:14
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Yüksek Mahkeme'nin kısırlaştırma ve aşılamadan geçirilen sahipsiz köpeklerin yeniden serbest bırakılmasına ilişkin kararı, şehirdeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. BBC'nin haberine göre mahkeme, 11 Ağustos'ta verdiği kararı revize ederek bu değişikliğe gitti.

Mahkemenin hükmü ve kapsamı

Kararda, kuduz virüsü taşıyan ya da saldırgan davranış sergileyen köpeklerin kapsam dışında tutulacağı vurgulandı. Ayrıca sahipsiz köpeklerin kamuya açık alanlarda beslenmesinin yasaklanacağı ve bu amaçla köpekler için özel beslenme alanları oluşturulacağı belirtildi.

Yerel tepkiler ve toplumsal gerilim

Başkentte bazı sakinler, Yüksek Mahkeme kararlarını yanlış yorumlayarak köpek beslemenin tamamen yasaklandığını düşündü. Bu algı, sokak hayvanlarıyla ilgilenen kişilerin komşuları tarafından sözlü ve fiziki saldırılara uğramasına yol açtı.

Megha Malhotra, yaklaşık 2 yıldır apartman dairesinde sokak köpeklerini beslediğini, ancak son haftalarda komşuların tepkilerinin arttığını söyledi. Malhotra, "Hayvanlara sopa ve kafes değil, sevgi lazım. Ancak besleyenler de sorumlu davranmalı. Yemek güvenli köşelere bırakılmalı, apartman girişlerine değil." diye konuştu.

Ambika Shukla ise hayvan hakları savunucusu olarak, "Besleyenler, kısırlaştırma ve aşılama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Onlar olmadan bu çalışmalar verimli ilerlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye adımları ve uzman görüşleri

Belediye yetkilileri, mahkeme kararına uygun şekilde yeni besleme alanlarını belirlemek üzere çalışmalara başladıklarını duyurdu. Uzmanlar ise sahipsiz köpek sorununun uzun vadeli çözümünün kısırlaştırma ve aşılamadan geçtiğini, etkili sonuç için bir bölgedeki köpeklerin en az %70'inin kısırlaştırılması gerektiğini belirtiyor.

Yeni Delhi'de yaklaşık 1 milyon sahipsiz köpeğin bulunduğu tahmin ediliyor. 2024 yılında yalnızca başkentte 25 binden fazla, ülke genelinde ise 3,7 milyon köpek saldırısı vakası kayda geçti.

Kararın uygulamaya konmasıyla birlikte şehirdeki hayvanseverler, sakinler ve yerel yönetimler arasında hem hukuki hem de pratik düzeyde yeni tartışmaların ve uyum süreçlerinin devam etmesi bekleniyor.

