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Yeni Galata Köprüsü Bakım Onarımı Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çalışmalar saat 04.30'dan sonra sona erecek.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 03:24
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 03:24
Yeni Galata Köprüsü Bakım Onarımı Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Yeni Galata Köprüsü Geçici Olarak Kapatıldı

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. İlgili çalışma kapsamında, polis ekipleri köprünün girişlerini bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Çalışmaların Detayları

Görevliler, köprünün bakım ve onarımını gerçekleştirmek amacıyla alanda yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Çalışmaların sona ermesinin ardından köprü, saat 04.30'dan itibaren tekrar araç ve yaya trafiğine açılacak.

Sürücülerin ve yayaların alternatif güzergâhları kullanmaları öneriliyor.

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine...

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine...

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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