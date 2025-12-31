Yeni Yılda Kendinizi Yenileyin: Fulda Karaçiçek'ten 10 Adım

Medline Adana Hastanesi'nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek'in önerileri

Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yılın kişilere yaşamlarını gözden geçirip alışkanlıklarını değerlendirme ve ruhsal açıdan yeni bir yol haritası çizme fırsatı sunduğunu belirtiyor. Karaçiçek, bu süreçte uygulanabilecek basit ama etkili 10 adımı şöyle sıralıyor:

1. Gerçekçi hedefler belirleyin Yeni yıl kararları büyük beklentilerle başlar; ancak ulaşılması güç hedefler kısa sürede hayal kırıklığına yol açabilir. Hedeflerin gerçekçi, ölçülebilir ve kişiye uygun olması, küçük ama sürdürülebilir adımların güven ve motivasyon sağlayacağını vurguluyor.

2. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin Sosyal medya ve çevresel baskılar, kişiyi başkalarının yaşamlarıyla karşılaştırmaya iter ve değersizlik hissi uyandırabilir. Fulda Karaçiçek, yeni yılda kendi yaşam yolculuğuna odaklanmanın ruhsal dayanıklılığı güçlendireceğini ifade ediyor.

3. Duygularınızı tanıyın ve ifade edin Bastırılan duygular zamanla ruhsal yük haline gelir. Duyguları yargılamadan kabul etmek ve sağlıklı yollarla ifade etmek, iç dengeyi sağlamanın temel adımıdır.

4. Sınırlar koymayı öğrenin Hayır diyememek hem ruhsal hem fiziksel tükenmeye yol açabilir. Kişisel sınırlar, kendini korumaya ve ilişkilerde sağlıklı denge kurmaya yardımcı olur; sağlıklı sınırlar özsaygının göstergesidir.

5. Günlük rutinlerinizi gözden geçirin Düzensiz uyku, yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam ruh sağlığını doğrudan etkiler. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, psikolojik iyi oluşu destekler.

6. Kendinize zaman ayırın Yoğun tempo içinde bireyler kendilerini geri plana atabiliyor. Kişinin keyif aldığı aktivitelere bilinçli zaman ayırması zihinsel yorgunluğu azaltır ve duygusal yenilenme sağlar.

7. Geçmişi olduğu gibi kabul edin Olumsuz deneyimleri sürekli canlandırmak bugünü olumsuz etkiler. Yeni başlangıç, geçmişi inkâr etmek değil; onu kabul edip ders çıkararak ilerlemektir ve bu süreç ruhsal yükleri hafifletir.

8. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin Sağlıklı, güven veren ilişkiler ruh sağlığının önemli bir parçasıdır. Destekleyici ilişkileri sürdürmek ve yıpratıcı bağları gözden geçirmek, psikolojik iyi oluşu artırır.

9. Kendinize karşı şefkatli olun Hata yapmak insanın doğasıdır; sürekli öz eleştiri kaygı ve stresi artırır. Kendine karşı anlayışlı ve şefkatli olmak iç huzurun temelini oluşturur.

10. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin Ruh sağlığı, tıpkı fiziksel sağlık gibi uzman desteği gerektirebilir. Yaşanan duygusal zorluklar günlük yaşamı etkiliyorsa bir uzmandan destek almak güçlü ve yararlı bir adımdır.

