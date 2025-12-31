Yeni Zelanda 2026'ya Havai Fişeklerle 'Merhaba' Dedi

Dünya genelinde yeni yıl coşkusu

Yeni Zelanda, 2026’ya binlerce kişinin geri sayımının ardından 'Merhaba' dedi. Dünyanın dört bir yanında 2026 yılı için geri sayım başlarken, yeni yıla giren ilk ülke Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu.

Kiribati’nin ardından Yeni Zelanda da yeni yılı coşkuyla karşıladı. TSİ 14.00'te başlayan kutlamalar özellikle Auckland kentinde yoğunlaştı.

Güney Yarım Küre’de yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2026’nın ilk dakikalarına büyük bir coşkuyla girdi.

Havai fişek gösterileri ve sokak kutlamaları, Yeni Zelanda'daki yılbaşı heyecanını görsel ve kitlesel bir şölene dönüştürdü.

