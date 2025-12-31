DOLAR
Yeni Zelanda 2026'ya Havai Fişeklerle 'Merhaba' Dedi

Yeni Zelanda, Kiribati'nin ardından TSİ 14.00'te Auckland'da Sky Tower havai fişekleriyle 2026'ya binlerce kişinin coşkusuyla girdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:37
Dünya genelinde yeni yıl coşkusu

Yeni Zelanda, 2026’ya binlerce kişinin geri sayımının ardından 'Merhaba' dedi. Dünyanın dört bir yanında 2026 yılı için geri sayım başlarken, yeni yıla giren ilk ülke Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu.

Kiribati’nin ardından Yeni Zelanda da yeni yılı coşkuyla karşıladı. TSİ 14.00'te başlayan kutlamalar özellikle Auckland kentinde yoğunlaştı.

Güney Yarım Küre’de yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2026’nın ilk dakikalarına büyük bir coşkuyla girdi.

Havai fişek gösterileri ve sokak kutlamaları, Yeni Zelanda'daki yılbaşı heyecanını görsel ve kitlesel bir şölene dönüştürdü.

Yeni Zelanda, 2026'ya binlerce kişinin geri sayımının ardından "Merhaba" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

