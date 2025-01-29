Yeni Zelanda'dan İsraillilere Vize Başvurusu İçin Askeri Geçmiş Sorusu

Yeni Zelanda'dan Önemli Vize Düzenlemesi

Yeni Zelanda, göçmenlik yasaları çerçevesinde, vize başvurusunda bulunan İsrailli vatandaşlardan askeri geçmişlerini detaylı bir şekilde bildirmelerini istemeye başladı.

Yeni Vize Talimatları

Times of Israel gazetesinin haberine göre, 18 yaş ve üstü İsrail vatandaşlarına, Yeni Zelanda'ya turist vizesi için başvurmaları halinde, İsrail ordusunda görev yapıp yapmadıkları ve yedeklik periodunda olup olmadıkları soruluyor.

Askerlik bilgilerini açıklayan kişilerin, hizmet tarihleri, görev yerleri ve savaş suçlarına karışıp karışmadığına dair sorular içeren bir form doldurmaları gerekiyor.

Ayrıca, bu kişilere istihbarat servisleri, kolluk kuvvetleri veya insan hakları ihlalleri ile bağlantıları olup olmadığı konusunda da soru sorulmakta.

Güvenlik Nedenleriyle Vize Reddediliyor

Güvenlik amaçları nedeniyle askerlik bilgilerini açıklamayı red edenlerin ise bu anketi tamamlayamamaları nedeniyle vize almadıkları bildirildi. Şu ana kadar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında rol alan bir İsrail vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği aktarıldı.

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi'nden (INZ) yapılan açıklamada ise, İsrail vatandaşlarının Filistin'e yönelik saldırılarda yer almalarının, ülkeye girişlerini otomatik olarak yasaklamadığı belirtildi.