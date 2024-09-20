DOLAR
34,1 -0,31%
EURO
38,12 -0,19%
ALTIN
2.879,1 -1,85%
BITCOIN
2.142.135,05 0,43%

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, Gazze'deki Durumu Eleştirdi

Winston Peters, İsrail'in Gazze'de masum insanlara verdiği zararları eleştirerek, acil çözüm çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:39
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, Gazze'deki Durumu Eleştirdi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in Gazze'de izlediği politikanın sonuçlarını sert bir dille eleştirdi. Peters, Gazze'de yaşananların "çok ileri gittiğini" belirterek, bu durumun masum insanların hayatını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Masum İnsanların Acıları

Peters, Yeni Zelanda'nın kamu radyosu RNZ'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki mevcut durumun sona ermesini sağlamak için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Meşru Müdafaa Hakkı ve İki Devletli Çözüm

İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" ile ilgili sorulara da yanıt veren Peters, "Elbette, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır; ancak pek çok masum insan savunmanızın kurbanı olduğunda bu argümanı sürdüremezsiniz." dedi. Bunun yanı sıra, iki devletli çözümün hem İsrailliler hem de Filistinliler için en kalıcı ve adil çözüm olduğunu da belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
2
Suriye'de İstikrarı Tehdit Eden Terör Örgütleri
3
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
4
Güney Koreli LIG Nex1, Irak'a Füze Savunma Sistemi İhraç Edecek
5
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
6
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi