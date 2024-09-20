Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, Gazze'deki Durumu Eleştirdi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in Gazze'de izlediği politikanın sonuçlarını sert bir dille eleştirdi. Peters, Gazze'de yaşananların "çok ileri gittiğini" belirterek, bu durumun masum insanların hayatını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Masum İnsanların Acıları

Peters, Yeni Zelanda'nın kamu radyosu RNZ'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki mevcut durumun sona ermesini sağlamak için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Meşru Müdafaa Hakkı ve İki Devletli Çözüm

İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" ile ilgili sorulara da yanıt veren Peters, "Elbette, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır; ancak pek çok masum insan savunmanızın kurbanı olduğunda bu argümanı sürdüremezsiniz." dedi. Bunun yanı sıra, iki devletli çözümün hem İsrailliler hem de Filistinliler için en kalıcı ve adil çözüm olduğunu da belirtti.