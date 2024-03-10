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Yeniden Refah Partisi Fatih adayından skandal video: Tepkiler çığ gibi!

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Fatih ilçesi adayı Halit Özkarataşlıoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video ile mültecilere yönelik tartışmalı bir vaatte bulundu. Videoda, Fatih ilçesindeki mültecilerin "kutulara konularak" sınır dışı edileceği ifade edildi. Ancak video, sosyal medyada geniş çaplı tepkilere yol açtı ve kısa süre içinde yayından kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi ise Özkarataşlıoğlu'nun bu paylaşımını onaylamadıklarını belirterek kamuoyundan özür diledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:39
Yeniden Refah Partisi Fatih adayından skandal video: Tepkiler çığ gibi!

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Fatih adayı Halit Özkarataşlıoğlu, sosyal medyada büyük tepki çeken bir video paylaşımında, Fatih'teki mültecileri tek tek kutulara koyarak deport (sınır dışı) edeceği vaadinde bulundu. Ancak, videoya gelen olumsuz tepkiler üzerine içerik kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. YRP, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Özkarataşlıoğlu'nun paylaşımını tasvip etmediklerini belirtip özür diledi.

seçim

Yeniden Refah Partisi Fatih Adayı Mültecilere Yönelik Tartışmalı Vaadinde Geri Adım Attı

YRP'nin İstanbul Fatih ilçesinde aday olan Halit Özkarataşlıoğlu, sosyal medyada geniş yankı bulan ve büyük tepki çeken bir video paylaştı. Videoda, Fatih ilçesindeki mültecilerin kutulara konularak sınır dışı edileceği vaadi yer aldı. Ancak, videoya gelen yoğun eleştirilerin ardından içerik hızla yayından kaldırıldı.

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YRP'den Özür ve Açıklama Geldi

Yayından kaldırılan video sonrasında YRP, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, "İslami ve insani hassasiyetleri yüksek bir anlayışa mensup Milli Görüşçüler olarak söz konusu paylaşımı görür görmez harekete geçerek yayından kaldırılmasını sağladık." ifadelerine yer verdi. Açıklamada, "Milli Görüş, insan onurunu önceleyen ve insan haklarını temel alan dünya görüşüyle sadece milletimizin değil dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve hatta insanlığın gönlüne girmiştir" denilerek özür dilendi.

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Yeniden Refah Partisi Fatih adayından skandal video: Tepkiler çığ gibi!

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