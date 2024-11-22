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Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor

İstanbul'da devam eden yenidoğan çetesi davasında sanık doktor Dursun Eryılmaz savunmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:57
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık doktor Dursun Eryılmaz savunma için kürsüye çıktı. Eryılmaz, savunmasını yaparken sanık avukatı, sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine, mahkeme heyeti, savunma ve beyanların alınmasının ardından talebi değerlendireceklerini ifade etti.

Savunmada Ailelerin Şikayetçi Olmadığı Vurgusu

Eryılmaz, savunmasında Hacılar Bebeği'nin ölümüne değinerek, bebeğin 26 haftalık doğduğunu ve gerekli müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, Karakoç bebeği hakkında detaylar vererek, Yalova'da doğduğunu ve bağırsak sorunları nedeniyle kendilerine sevk edildiğini aktardı. Eryılmaz, "Karakoç bebeğin de başında ben varım. Canlandırma işlemlerinde de başındaydım. Ailenin şikayetçi olduğu iddia ediliyor, fakat aile şikayetçi değil, bu dosyada da belgeleri mevcut" diyerek süreci savundu.

Mahkeme Sonuçları ve Kamuoyundaki Tepkiler

Öte yandan, dava sürecinde yapılan basın açıklamalarında İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yenidoğan çetesi konusunu takip ettiklerini ve olaya müdahil olma taleplerinin olduğunu belirtti. Kavuncu, ellerinde konuyla ilgili çok sayıda belge olduğunu ifade ederken, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olan CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise mahkemenin etkin bir soruşturma gerçekleştirdiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesi temennisinde bulundu.

Bu arada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, davanın şeffaflığının önemine vurgu yaparak, sağlığın en önemli konulardan olduğunu ve bu süreçten dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Duruşma, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sağladığı iddia edilen sanık doktor İlker Gönen'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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