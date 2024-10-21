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Yenidoğan Çetesi Soruşturması: İptal Edilen Hastaneler Mühürlendi

Ruhsatları iptal edilen hastanelerdeki hizmetler sonlandı, hastalar sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:13
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: İptal Edilen Hastaneler Mühürlendi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Kapsamında Önemli Gelişmeler

“Yenidoğan çetesi” adıyla bilinen soruşturma kapsamında, ruhsatları iptal edilen hastanelerin kapatılması süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, bu hastanelerdeki hizmetlerin son bulduğunu duyurdu.

Hastanelerin Mühürlenmesi ve Sevk İşlemleri

İstanbul'daki 9 özel hastane, Ruhsat iptali sonrası Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesinin ardından mühürlendi. Bu hastaneler arasında Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi ve Özel Avcılar Hospital gibi önemli isimler bulunuyor. Taburcu ve sevk işlemleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli bir şekilde tamamlandı.

Yoğun Bakım Hastalarının Durumu

Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Birinci Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören hastalar dışındaki tüm hastalar, Sağlık Bakanlığına ait ambulanslarla kamu hastanelerine aktarılmıştır. Nakil yapılamayan bazı hastaların tedavisi ise bu iki hastanede devam etmekte olup, süreç yeni belirlenen uzman doktorlar tarafından izlenmektedir.

Çalışanların Protestosu

Sürecin ardından, kapatılan hastanelerin çalışanları önünde toplanarak, suçluların cezalandırılmasını talep etti. Çalışanlar, hastanelerin kapatılmasına karşı çıkarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Hizmetlerine son verilen hastanelerin kapatılma işlemi, yoğun bakım hastalarının tedavilerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

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