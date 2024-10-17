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Yenidoğan Çetesi Üzerine Şok Fezleke: Bebek Ölümlerinin İhmal ve Sorumluları Açıklandı

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan fezlekede ihmaller ve sorumlular belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:00
Yenidoğan Çetesi Üzerine Şok Fezleke: Bebek Ölümlerinin İhmal ve Sorumluları Açıklandı

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi İddiaları

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanelerdeki yeni doğan ünitesi ihlalleri nedeniyle 10 bebek ölümleri ile ilgili 47 şüpheli hakkında önemli bir fezleke hazırladı. 22'si tutuklu olan sanıklar arasında sağlık personeli ve acil çağrı merkezi çalışanları da bulunuyor.

Ölümler ve İhmaller

Fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, bebeklerin hayatına mal olan tıbbi eksiklikler detaylı bir şekilde kaydedildi. Örneğin, bebek A.K. için yapılan değerlendirmede, solunum sıkıntısı yaşayan bebeğe entübasyon işleminin zamanında yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, gerek Dr. D.E gerekse Dr. İ.G. gibi doktorların sorumluluklarını yerine getirmediği vurgulandı.

Yanlış Sevkler ve Ölümleri Kolaylaştıran Faktörler

Fezlekede, 6 aylık M.N.O. bebeğin, doktor yokken yanlış birim olan yenidoğan yoğun bakımına sevk edildiği bilgisi yer alıyor. Hemşirenin, durumu değerlendirme yetkisine sahip olmadan müdahale ettiği belirtildi. Diğer yandan, bebek Ö.H.'nin ameliyat edileceği bir merkeze sevk edilmediği ve hayati ilaçlar ile tedavi gereksinimlerinin yerine getirilmediği ifade edildi.

Çocuk Hekimlerinin Rolü

Raporda, uzman hekimlerin hastanelerde yeterince görevlendirilmediği, bu durumun bebeklerde sık yaşanan komplikasyonlar önünde engel teşkil ettiği ifade edildi. Bebek sağlığının korunması için yenidoğan hekimlerinin fiziksel varlığının esas olduğu vurgulandı.

Soruşturma Süreci ve Tehditler

Soruşturma sırasında bazı şüphelilerin tahliye edilmemesi durumunda suikast tehdidi aldıkları bilgisi, ayrı bir soruşturma başlatılmasına yol açtı. Olaylar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı ve 5 kişi tutuklandı.

Bu durum, tüm sağlık sisteminde yapılması gereken köklü düzenleme ve iyileştirmeleri gündeme getirdi. İlgili makamların bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına adımlar atması bekleniyor.

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