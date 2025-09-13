Yenikent ve Gimat Çalışmaları Ankara'da Trafiği Kilitledi

Ankara'da devam eden Yenikent köprülü kavşak yapımı ve Anadolu Bulvarı Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları, kentte yoğun trafik ve vatandaş tepkilerine yol açtı. Çalışmaların başlatılmasıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar yoğun araç yüküne maruz kaldı.

Çalışmanın kapsamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Eylül'de başlatılan Sincan Yenikent girişindeki köprülü kavşak çalışması nedeniyle Yenikent–Ankara Ayaş Yolu'nun belirli bir kısmı trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri alternatif güzergah olarak Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi ve bu güzergahlarda uzun kuyruklar oluştu.

Benzer şekilde yaklaşık 2 ay önce başlayan Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları kapsamında trafik yan yollara yönlendirilirken, Bağdat Caddesi araç trafiğine kapatıldı ve burada da yoğunluk arttı.

Sürücü ve esnaf tepkileri

Taksici Taner Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgedeki yol ve tren çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü belirterek mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Aksoy, bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı: "İnsanlar sanayinin oraya kilometrelerce yol gidiyor. Mahalle araları araba dolu, tehlike saçıyor. Çoluk çocuğun ezilme..."

Aksoy, devamında "İnsanlar çıkmaza girdi, labirentin içine düştü. Nasıl çıkacaklar belli değil. Bilinçsiz insanların elinde mi, yapmayı mı bilmiyorlar diyeyim, nasıl olacak bilmiyorum. Önce bu taraf tıkanıyordu, şimdi başka taraf. Değişen hiçbir şey yok. İnsanlar, sanayinin oraya kilometrelerce yol gidiyor. Mahalle araları araba dolu, tehlike saçıyor. Çoluk çocuğun ezilme tehlikesi bile var mahalle aralarında. Kolayca düzeleceğini zannetmiyorum." dedi.

Bölge esnafı Mehmet Öz ise trafikte günlük çok sayıda kazanın yaşandığını belirterek, "Günlük en az 5-6 kaza oluyor. Vatandaşa yazık. Millet birbiriyle kavga ediyor. Mahalle araları sıkıştı. Çift taraflı araba çekiliyor, ortadan araçlar geçmeye çalışıyor. Ben 30 senedir burada oturuyorum, böyle bir şey görmedim." ifadelerini kullandı.

Öz, ayrıca çalışma nedeniyle Yenikent çıkışına ulaşımın "50 dakikada" gerçekleştiğini ve vatandaşların "1,5 kilometre fazla yol yapmak" zorunda kaldığını söyledi: "Önceden plan program olsaydı. Bu akışı önceden planlamak lazım. 'Pat' diye orayı kapat, burayı kapat, vatandaş çok eziliyor."

Siyasi tepkiler ve etkiler

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, yazılı açıklamasında yol çalışmalarının mağduriyetin az olması için yaz aylarında yapılması gerektiğini belirtti ve ABB yönetiminin üç ay boyunca bu konuda çalışma yapmadığını savundu. Baykoç, "Okulların açılmasına günler kala, günlük 400 bin kişinin kullandığı Yenikent-Ankara Ayaş yolu kapatıldı. Bu yol sadece Sincan ve Yenikent'i değil, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerimizi de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlarımız saatlerce trafikte beklemek, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Bu hizmet değil, açıkça zulümdür." ifadelerini kullandı.

Baykoç, köprülü kavşak yapımının 240 gün süreceğini belirtti ve Gimat alt geçidi çalışmasıyla ilgili olarak da bölgenin sanayi, toptancılar sitesi ve çevre yolu bağlantısına hizmet ettiği vurgusunu yaparak, "Gimat esnafı ciddi zarar görüyor, vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Zamanın bu kadar hoyratça harcanması kabul edilemez. Bu, vatandaşa yapılmış büyük bir zulümdür." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları ise köprülü kavşak ve alt geçidin kısa sürede tamamlanacağını, çalışmaların ulaşımın rahatlaması için yapıldığını bildirdi.

Vatandaşlar, esnaf ve siyasetçilerin tepkileriyle gündeme gelen çalışmalarda önümüzdeki dönemde trafik akışının nasıl yönetileceği ve planlamanın nasıl iyileştirileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

