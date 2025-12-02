Yenipazar’da İçme Suyu Hattı Yenileniyor — ASKİ ve Belediye Ortak Çalışması

Yenipazar’da ASKİ ve Belediye iş birliğiyle yıllardır yıpranan içme suyu hattı yenileniyor; çalışmaları Başkan Malik Ercan yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:42
Yenipazar’da İçme Suyu Hattı Yenileniyor — ASKİ ve Belediye Ortak Çalışması

Yenipazar’da içme suyu hattı yenileniyor

ASKİ ve Yenipazar Belediyesi iş birliğiyle başlatılan altyapı çalışması sürüyor

Yenipazar Belediyesi ile ASKİ iş birliği kapsamında, ilçede uzun yıllardır değişmeyen ve yıpranan içme suyu hattı yenilenmeye başlandı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ercan, çalışmalara kepçeyle başlandığını ve kurban kestiklerini belirterek, ilçeye yönelik hizmetlere hız verdiklerini söyledi.

Başkan Ercan, yaptığı açıklamada: "Yenipazar için son sürat çalışmaya devam ediyoruz. Hat yenilemesinin hemen ardından sıcak asfalt çalışmamız da başlayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ercan, vatandaşların talepleri doğrultusunda yıllardır yapılmayan hizmetleri gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirtti ve "Çalışmalar sırasında vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileriz. Her şey Yenipazar için" sözleriyle vatandaşlardan anlayış talep etti.

Belediye yetkilileri, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçedeki yolların da modern ve konforlu hale getirileceğini bildirdi.

