Yenipazar'da Kent Estetiği İçin İmzalar: Malik Ercan'ın Projeleri

Yenipazar Belediyesi, meydanlardan parklara ve mesire alanlarına kadar birçok noktada estetik ve çevre düzenlemesi projelerini hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:23
Yenipazar’da Kent Estetiği İçin İmzalar Atıldı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçe genelinde belediye meydanı, parklar, sokaklar ve mesire alanlarında uygulanacak yeni düzenlemelerle kentin daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşacağını açıkladı.

Planlanan Çalışmalar

Yenipazar Belediyesi, Belediye Meydanı ile Atatürk Parkı için hazırlanan projelerde mimari düzenleme, peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirecek. Bu kapsamda meydanlar ve parkların estetik değeri artırılacak, vatandaşların kullanım konforu gözetilecek.

Yeni Mahalle’de yer alan Pınar ve Petek sokaklar için ise "sokak sağlıklaştırılması" uygulamaları planlanıyor. Yapılacak düzenlemelerle sokakların daha düzenli, modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Çamlık Mesire Alanında da kapsamlı bir dönüşüm öngörülüyor; alanın bir bölümünün Millet Bahçesi olarak düzenleneceği, kalan kısmında ise çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Hedef: Daha Güzel ve Yaşanabilir Yenipazar

Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçe genelinde yürütülecek çevre düzenleme ve kentsel estetik çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşlara daha konforlu ve estetik alanlar sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımız için yorulmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yenipazar’ı daha yaşanır bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her şey Yenipazar için".

Belediye yetkilileri, projelerin hayata geçirilmesiyle ilçenin çehresinde gözle görülür değişimler hedeflendiğini, halkın yaşam kalitesinin artırılmasının öncelikli amaç olduğunu ifade etti.

