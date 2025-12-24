DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Yenişehir’e Hasta Nakil Aracı Geldi — Başkan Ercan Özel'in Çağrısı Karşılık Buldu

Yenişehir'de başlatılan "çiçek yerine hasta nakil ambulansı" kampanyası başarıyla tamamlandı; araç bugün itibarıyla hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:43
Yenişehir’e Hasta Nakil Aracı Geldi — Başkan Ercan Özel'in Çağrısı Karşılık Buldu

Yenişehir’e Hasta Nakil Aracı Geldi — Başkan Ercan Özel'in Çağrısı Karşılık Buldu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından başlatılan hasta nakil aracı bağış kampanyası amacına ulaşarak bugün itibarıyla hizmete girdi.

Kampanya ve başlangıç

Göreve gelinen ilk gün başlatılan "çiçek yerine hasta nakil ambulansı" kampanyası, Yenişehirlilerin yoğun desteğiyle hedefini gerçekleştirdi. İlçenin uzun yıllardır devam eden ihtiyacı, yapılan bağışlarla Yenişehir Belediyesine kazandırılan araçla karşılandı.

Hizmete alınma süreci ve donanım

Başkan Ercan Özel, gösterişten uzak, insan odaklı bir hizmet anlayışı benimsediklerini belirterek kampanyanın gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Özel, "Çiçeklerin kısa süreli bir mutluluk yerine, ilçemizin kalıcı ve hayati bir ihtiyacına dönüşmesini istedik. Bugün bu inancın ne kadar doğru olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi.

Yenişehir’e kazandırılan hasta nakil aracı, özellikle yaşlılar, engelli bireyler ve yatalak hastaların ulaşımında önemli bir boşluğu dolduruyor. Araç ile ilgili tüm yasal ve teknik süreçlerin eksiksiz tamamlandığını vurgulayan Başkan Özel, "Araç içi donanım ve teknik altyapının standartların üzerinde planlandı, görevli personelimiz gerekli eğitimleri aldı ve tıbbi malzemelerden haberleşme sistemlerine kadar her detayın eksiksiz şekilde hazırlandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yeterlilik belgesi de alınarak bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve birlik mesajı

Dayanışma kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Başkan Özel, "Bu duyarlılık, Yenişehir’de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterdik" diyerek birlik vurgusu yaptı.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL TARAFINDAN BAŞLATILAN HASTA NAKİL ARACI BAĞIŞ KAMPANYASI...

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL TARAFINDAN BAŞLATILAN HASTA NAKİL ARACI BAĞIŞ KAMPANYASI AMACINA ULAŞTI.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL TARAFINDAN BAŞLATILAN HASTA NAKİL ARACI BAĞIŞ KAMPANYASI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Ortaca'da Yılın Son Sabah Namazı Akkuyu Mahalle Camii'nde
3
Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor — 26-27 Aralık 2025, 80'den fazla firma
4
Başkale'de Ücretsiz Mobil Mamografi Aracı Hizmete Girdi
5
Manisa'da Aileyi Güçlendirme Toplantısı — Vali Vahdettin Özkan Başkanlığında
6
ESOGÜ'de El İşi ve El Sanatları Sergisi: Kanserli Çocuklara Destek
7
Kütahya'da Brezilya'dan Gelen İthal Gebe Düveler Sağlık Kontrolünden Geçti

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor