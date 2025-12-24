Yenişehir’e Hasta Nakil Aracı Geldi — Başkan Ercan Özel'in Çağrısı Karşılık Buldu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından başlatılan hasta nakil aracı bağış kampanyası amacına ulaşarak bugün itibarıyla hizmete girdi.

Kampanya ve başlangıç

Göreve gelinen ilk gün başlatılan "çiçek yerine hasta nakil ambulansı" kampanyası, Yenişehirlilerin yoğun desteğiyle hedefini gerçekleştirdi. İlçenin uzun yıllardır devam eden ihtiyacı, yapılan bağışlarla Yenişehir Belediyesine kazandırılan araçla karşılandı.

Hizmete alınma süreci ve donanım

Başkan Ercan Özel, gösterişten uzak, insan odaklı bir hizmet anlayışı benimsediklerini belirterek kampanyanın gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Özel, "Çiçeklerin kısa süreli bir mutluluk yerine, ilçemizin kalıcı ve hayati bir ihtiyacına dönüşmesini istedik. Bugün bu inancın ne kadar doğru olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi.

Yenişehir’e kazandırılan hasta nakil aracı, özellikle yaşlılar, engelli bireyler ve yatalak hastaların ulaşımında önemli bir boşluğu dolduruyor. Araç ile ilgili tüm yasal ve teknik süreçlerin eksiksiz tamamlandığını vurgulayan Başkan Özel, "Araç içi donanım ve teknik altyapının standartların üzerinde planlandı, görevli personelimiz gerekli eğitimleri aldı ve tıbbi malzemelerden haberleşme sistemlerine kadar her detayın eksiksiz şekilde hazırlandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yeterlilik belgesi de alınarak bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve birlik mesajı

Dayanışma kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Başkan Özel, "Bu duyarlılık, Yenişehir’de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterdik" diyerek birlik vurgusu yaptı.

