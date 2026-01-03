Yenişehir Havalimanı'nda Umre Akını: Yıllık 20 Bin Yolcuya Ulaşıldı

Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda umre yoğunluğu

Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı, kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için bölgenin ana merkezi haline geldi. Ocak 2025’ten itibaren artan sefer sayılarıyla dikkat çeken havalimanında, yılın son günlerinde de yoğun bir umre hareketliliği yaşanıyor.

Sefer artışı ve rakamlar

Havalimanı yönetiminin planlaması doğrultusunda, 2025 yılı başından itibaren uygulanan yoğun uçuş trafiği kapsamında ayda 8 uçak, yılda toplam 96 uçak seferi gerçekleşti. Bu seferlerle birlikte yaklaşık 20 bin vatandaş umre ibadeti için kutsal topraklara nakledildi.

Yıl sonundaki hareketlilik

2025 yılının son günlerinde terminalde bir araya gelen umre kafileleri ve aileleri, dualar ve vedalaşmalar eşliğinde kutsal yolculuğun heyecanını yaşıyor. Yolcular, Bursa’dan sağlanan direkt uçuş imkanından duydukları memnuniyeti sıkça dile getiriyor.

Destinasyonlar ve gelecek planları

Son dönemde yürütülen diplomasi ve üst düzey görüşmelerin etkisiyle havalimanı yönetimi ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon arttı. Bu sayede Yenişehir Havalimanı, umre seferlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda da cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Havalimanı yetkilileri, uçuşların Türkiye genelindeki farklı şehirler ile yurt dışındaki birçok noktaya kesintisiz devam ettiğini ve havalimanının bölge ekonomisi ile turizmine önemli katkı sağladığını belirtti. Önümüzdeki dönemde kapasitenin daha da artırılması bekleniyor.

BURSA YENİŞEHİR ULUSLARARASI HAVALİMANI, KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN ANA MERKEZİ HALİNE GELDİ. OCAK 2025’TEN İTİBAREN ARTAN SEFER SAYISIYLA DİKKAT ÇEKEN HAVALİMANINDA, YILIN SON GÜNLERİNDE DE BÜYÜK BİR UMRE HEYECANI YAŞANIYOR.